Bangkok Hot Rod Custom Show เปิดตัวโปรเจ็กต์ Bangkok Boy ส่งคัสต้อมไบค์ลุยเวทีระดับโลก
ได้เวลาสร้างปรากฏการณ์ “คัสต้อมไบค์ไทย” สู่สายตาชาวโลก Bangkok Hot Rod Custom Show เปิดตัวโปรเจ็กต์ “Bangkok Boy” ส่งผลงานไทย ลุยเวทีระดับโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น
ถึงเวลาส่งพลังสร้างสรรค์ของช่างไทยให้โลกรู้จัก! Bangkok Hot Rod Custom Show นำโดย นันทพัฒน์ อุ่นพิกุล เจ้าแห่งงานคัสตอมที่ใหญ่ที่สุดในไทย ผนึกกำลังแบรนด์พันธมิตร อาทิ Harley-Davidson, โซดาสิงห์ และ Idemitsu เปิดตัวโปรเจ็กต์พิเศษ “Bangkok Boy” คัสต้อมไบค์คันแรกที่สร้างในนามประเทศไทย พร้อมประกาศศักดาฝีมือคนไทยบนเวทีระดับโลกที่ 33rd Yokohama Hot Rod Custom Show ประเทศญี่ปุ่น
ในวาระครบรอบ 10 ปี ของ Bangkok Hot Rod Custom Show (2016–2026) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับ Thailand Custom Culture สู่เวทีสากล สื่อสารถึงความสามารถด้านการออกแบบ สร้าง ประกอบ และศิลปะที่หลอมรวมอยู่ในคัสต้อมไบค์คันนี้
“Bangkok Boy” หรือ “เด็กเทพ” คือผลงานที่รวมสุดยอดฝีมือช่างไทยจากทั่วประเทศ นำทีมโดย มาร์ค แห่ง Fat Boy Design แชมป์คัสต้อมยุคบุกเบิกของไทย ซึ่งมาร่วมสร้างรถคันนี้ในคอนเซ็ปต์ “เก่ง เท่ มีสไตล์ และมีหัวใจเป็นไทยแท้”
ชื่อ “Bangkok Boy” มาจากความร่วมมือระหว่าง Bangkok Hot Rod และ Fat Boy Design พร้อมสื่อถึง “เด็กไทยที่มีพรสวรรค์ระดับเทพ” ด้วยรูปลักษณ์ โครงสร้าง สี และลายเส้น ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจน
รถคันนี้ใช้หัวใจเป็นเครื่องยนต์ Harley-Davidson และได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรระดับโลกที่เห็นศักยภาพของช่างไทยอย่างแท้จริง นี่ไม่ใช่แค่รถโชว์ แต่เป็นผลงานที่สะท้อนวัฒนธรรม Custom ไทย ที่พร้อมเข้าสู่เวทีการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
“Bangkok Boy” จึงเป็นก้าวสำคัญของวงการคัสต้อมไทย ที่พร้อมประกาศให้โลกรู้ว่า ฝีมือคนไทยไปได้ไกลกว่าที่คิด
ติดตามการเดินทางของ “Bangkok Boy” สู่เวทีโลก และร่วมส่งแรงใจให้ช่างไทยก้าวไกลไปพร้อมกัน กับแคมเปญ #คัสต้อมไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก / สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/BangkokHotrod
