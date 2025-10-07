‘ผบ.ซัน’ตรวจป้องกันท่วมอ่างทอง เยี่ยมและให้กำลังใจทหาร-ปชช.
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง พล.ต.กิตติ ประพิตรไพศาล ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์(ผบ.พล.1 รอ.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมี หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์(ชป.กร.ร.31 รอ.), กำลังพลจิตอาสา ร.31 รอ., และส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ผบ.พล.1 รอ. ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับ ชป.กร.ร.31 รอ., ประชาชนในพื้นที่ และนักเรียนที่มาช่วยบรรจุกระสอบทราย บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้า และมีความห่วงใยในความปลอดภัยของทุกคน และส่งแรงใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัยในครั้งนี้ไปด้วยกัน ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยและความมุ่งมั่นของกองทัพบกที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงที