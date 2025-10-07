กรมชลประทานจัดประกวดภาพถ่ายสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต สร้างไทยยั่งยืน
กรมชลประทานเดินหน้าส่งเสริมการรับรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการประกวดภาพถ่ายและวีดีโอคอนเทนต์ โดยเปิดเวทีให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และช่างภาพทั่วประเทศได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ความงดงาม และคุณค่าของน้ำ ผ่านมุมมองเชิงสร้างสรรค์
วันที่ 7 กันยายน 2568 นายธีรกฤติ อภิรักษ์ขิต ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เป็นประธานในงานแถลงข่าว โครงการประกวดภาพถ่ายและวีดีโอคอนเทนต์งานชลประทาน ภายใต้หัวข้อ “สายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต สร้างไทยยั่งยืน” (Water for Life, Flow for Future) เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างแรงบันดาลใจผ่านงานศิลปะในรูปแบบภาพถ่ายและวิดีโอคอนเทนต์ ซึ่งจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสังคม และนำไปสู่การร่วมกันดูแล “สายน้ำ” ของไทยอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ชีวิตคู่สายน้ำ” (Life with Water) และ “โครงการน้ำสร้างอนาคต” (Water Works, Water Wisdom) และ การประกวดวีดีโอคอนเทนต์ ในหัวข้อ “นวัตกรรมน้ำขับเคลื่อนอนาคต” (Smart Water Move) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ผู้ชนะการประกวดในประเภทต่างๆจะได้รับเงินรางวัล โล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร พร้อมโอกาสเผยแพร่ผลงานผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมชลประทาน ทั้งนี้ ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคลังสื่อคุณภาพ เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ภารกิจของกรมชลประทาน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั่งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 และดูหลักเกณฑ์การประกวดเพิ่มเติมได้ทาง www.waterforlife-flowforfuture.com
นิทรรศการและพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ติดตามรายละเอียดการส่งผลงานและกำหนดการได้ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของกรมชลประทาน