สบส.ตั้งทีมเฝ้าระวังสถานพยาบาลออกใบรับรองแพทย์ ‘แรงงานต่างด้าว’ ผิดกม.สกัดโรคระบาด
วันนี้ (8 ตุลาคม 2568) ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวเข้ามาประเทศไทยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยข้อมูลจากกระทรวงแรงงานระบุว่าในปี 2567 มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ประมาณ 3.3 ล้านคน แต่ในปี 2568 มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ประมาณ 4.08 ล้านคน แม้การเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าวจะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเศรษฐกิจไทย แต่ก็ยังมีข้อกังวลว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านสุขภาพที่อาจเกิดการระบาดของโรคติดต่อจากต่างแดน ดังนั้น เพื่อคุ้มครองสุขภาพ ร่างกายของประชาชน ตามนโยบาย นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ สธ. และ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ.ในการควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าว สบส. จึงสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย และกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ร่วมกันจัดตั้งทีมเฉพาะกิจ เฝ้าระวัง และกวดขันตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชนอย่างใกล้ชิด หากสถานพยาบาลเอกชนใดออกใบรับรองแพทย์โดยไม่มีการตรวจสุขภาพ หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าเข้าข่ายการออกใบรับรองแพทย์เท็จ
“จึงขอย้ำกับผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลฯ ร่วมดูแลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้มีการลักลอบออกใบรับรองแพทย์เท็จ หรือออกใบตรวจสุขภาพให้ทั้งที่ไม่มีการตรวจสุขภาพจริง ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐานจัดทำเอกสารแสดงผลการรักษาพยาบาลเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” ทพ.อาคม กล่าว
รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า เพื่อให้การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามมาตรฐาน สถานพยาบาลเอกชนที่ประสงค์จะให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จะต้องขออนุญาตให้บริการเพิ่มเติมจาก สบส. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในพื้นที่ โดยจะต้องจัดบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว พ.ศ.2567 กำหนด และในกรณีที่สถานพยาบาลเอกชนจะออกตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวนอกสถานที่ตั้ง จะต้องแจ้งรายละเอียดต่อ สบส. หรือ สสจ. ก่อนออกให้บริการไม่น้อยกว่า 10 วัน ตามแบบฟอร์ม สพ.ต.1 และหากผลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวปรากฏเป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ต้องรายงานผลการตรวจไปยังหน่วยงานของรัฐตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ด้วย หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำผิด พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 35 (4) ประกอบ มาตรา 65 และอาจมีมาตรการทางปกครอง สั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวด้วย
