สระแก้วส่อระอุ เขมรเติมชาวบ้าน กัน จอมพลัง อ้างกองทัพให้ทำรั้วคอนเทนเนอร์ด่วน

ใกล้เส้นตาย 10 ต.ค.บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ส่อเค้าปะทะ เขมรขนคนเติมตลอดเวลา รับมือไทย ขณะที่ กัน จอมพลัง เผยผ่านเฟซบุ๊ก กองทัพขอให้เข้าไปทำรั้วคอนเทนเนอร์ 60 ตู้ด่วน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว บรรยากาศทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเหลือเวลาเพียงอีก 2 วันจะถึงเดดไลน์ วันที่ 10 ตุลาคม 68 ที่ทางจังหวัดสระแก้วจะต้องผลักดันให้เขมรออกไปจากแผ่นดินไทยใน 2 พื้นที่ดังกล่าวให้หมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีกลุ่มมวลชนจากหลายจังหวัดทยอยเดินทางเข้าไปที่บ้านหนองจาน เพื่อแสดงพลังขับไล่เขมรออกไปให้หมด รวมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ บางกลุ่มเดินทางเข้าไปปรุงอาหารให้เจ้าหน้าที่
สำหรับที่บ้านเปรยจันของเขมร ภายหลังนายอุม เรียเตร็ย ผวจ.บันเตียเมียนเจย นำรถบัสขนคนเขมรที่ส่วนใหญ่เป็นเด็ก คนแก่ คนพิการ และผู้หญิง จากพื้นที่อื่นเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้ (7 ตุลาคม) ตอนนี้ยังคงอยู่พักแรมในพื้นที่และเดินทางเข้ามาสมทบเรื่อยๆ คาดว่ากลุ่มมวลชนจะพักอยู่ในพื้นที่จนถึงวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เพื่อถูกใช้เป็นโล่มนุษย์
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า กลุ่มชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านที่ถูกเขมรยึดครองที่ดินของพวกเขาอยู่ ต่างต้องการให้จบให้ได้ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ โดยชาวบ้านวิงวอนให้เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปในพื้นที่ให้มากกว่าเขมร เอารถฉีดน้ำ รถขังผู้ต้องหา แก๊สน้ำตา และปืนกระสุนยางเข้าไปให้เขมรได้เห็นว่าเอาจริงแน่ ชาวเขมรถึงจะกลัว ถ้าไม่เช่นนั้นชาวเขมรจะไม่มีทางออกไปจากพื้นที่แน่นอน
กลุ่มชาวบ้านยังกล่าวอีกว่า ถึงตอนนี้พวกตนค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าทหารและตำรวจจะเอาจริง เพราะเห็นแม่ทัพเข้ามาตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมแผน เตรียมกำลังเข้าบุกจับกุมพวกเขมร และพวกตนที่อยู่ในพื้นที่ยินยอมปฏิบัติตามคำสั่ง หรือช่วยเหลือทุกอย่าง
ด้านนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ กลุ่มตนที่มีนายทหารยศนายพลนอกราชการจากทุกเหล่าทัพ ในฐานะที่เป็นประชาชนไทยจะไปยืนบนถนนศรีเพ็ญ จะไม่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติ จะไม่ขัดขวาง แต่จะไปยืนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เท่านั้น แต่ถ้าหลังจากวันที่ 10 ตุลาคมแล้ว เจ้าหน้าที่ไม่ทำอะไรเลยและปล่อยให้เขมรยังคงใช้ชีวิตอยู่ตามปกติ ตนยังคงยืนยันเหมือนเดิมที่จะนำชาวบ้านและคนไทยทุกคนที่รักแผ่นดิน พร้อมเครื่องไม้เครื่องมือในการรื้อถอนและปราศจากอาวุธเดินเข้าไปรื้อถอนบ้านเรือนและไล่เขมรออกไปให้หมด เพราะเป็นแผ่นดินของไทย ดังนั้นตนจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกันเอาคืนแผ่นดินไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. นายกัน จอมพลัง ประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ได้ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้รับไฟเขียวจากกองทัพแล้วว่าให้เข้าไปช่วยจัดทำรั้วคอนเทนเนอร์เร่งด่วน ขนาดความสูง 6 เมตร จำนวน 60 ตู้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่บ้านหนองจานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ด้วยงบประมาณ 3 ล้านบาท ดังนั้นท่านใดที่ต้องการจะช่วยเหลือการทวงคืนแผ่นดินไทยครั้งนี้ ติดต่อที่มูลนิธิด่วนเลย
แหล่งข่าวความมั่นคงในพื้นที่เปิดเผยล่าสุดว่า นายอุม เรียเตร็ย ได้ระดมมวลชนจาก 3 พื้นที่ในเขมร คือ จากปอยเปต สวายจิก และโอวโจโร พื้นที่ละ 200 คน รวม 600 คน แล้วส่งเข้าไปบ้านหนองหญ้าแก้ว 300 คน และบ้านหนองจาน 300 คน เพื่อเติมมวลชนที่มีอยู่แล้วไปยืนเป็นโล่มนุษย์อยู่แถวหน้า สำหรับใช้ฟ้องนานาชาติว่าถูกกำลังจากฝ่ายไทยทำร้าย หากมีการลงมือปฏิบัติของฝ่ายไทยตามแผนเดิมๆ ที่ใช้มาตลอด
