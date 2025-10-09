กวาดแชมป์รางวัลเป็นว่าเล่น สำหรับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ยักษ์อสังหาริมทรัพย์แถวหน้าของเมืองไทย
ล่าสุดกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม ก็ประสบความสำเร็จ นำโครงการ “เมคิน เฮาส์ เชียงใหม่-แคนวาส เชิงทะเล ภูเก็ต และเดอะ สแตนดาร์ด เรสซิเด้นซ์ หัวหิน” คว้ารางวัลจาก PropertyGuru Thailand Property Awards ครองสามเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ ภูเก็ต-เชียงใหม่-หัวหิน อย่างเหนียวแน่น
และที่สำคัญ “แสนสิริ” ยังได้รับการโหวตจากผู้บริโภคให้เป็น People’s Choice Awards-Top 10 Developers สุดยอดบริษัทอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย
งานนี้ “พี่เติร์ด” องอาจ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาโครงการแนวสูง นำทีมรับรางวัลอย่างคึกคัก
แม้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทย จะเผชิญความท้าทายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี แต่ก็มีข่าวดีๆ ให้ปลื้มใจ (อิอิ)
