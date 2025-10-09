2 ผู้ตัดสินไทย ทำหน้าที่เป่าฟุตบอลคนตาบอดหญิงโลก ที่อินเดีย
การแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดหญิงชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 รายการ 2025 IBSA Women’s Blind Football World Championship ที่ประเทศอินเดีย เริ่มดวลแข้งตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2568 ครั้งนี้มี 8 ทีมชั้นนำของโลกเข้าแข่งขัน และเป็นที่น่ายินดีที่ 2 ผู้ตัดสินชาวไทย นายอัครเดช อินต๊ะอิน และนายเกตุดำรงค์ เข็มทอง ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากสหพันธ์กีฬาคนตาบอดนานาชาติ (IBSA) ให้ทำหน้าที่ผู้ตัดสินในรายการนี้ ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง IBSA YouTube Channel
