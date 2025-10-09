เอกสิทธิ์ นำว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคปวงชนไทย บุกตลาดต้นไทร แบริ่ง ชูนโยบายสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยได้จริง
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ตลาดต้นไทร แบริ่ง นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย พร้อม ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ เลขาธิการพรรค นายวิทยา ติรณะประกิจ รองหัวหน้าพรรคและโฆษกพรรค นายสมบูรณ์ บุญยรัตนประภา นายวิรัตน์ ลีรุ่งเรือง นายประจักษ์ จันทร์เดช กรรมการบริหารพรรค นายพันธ์ุศักดิ์ ซาบุ นายทะเบียนพรรค นางสาวธัญลักษณ์ ศรีทา เหรัญญิกพรรค และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) กรุงเทพมหานคร คนรุ่นใหม่ ร่วมลงพื้นที่ตลาดต้นไทร แบริ่ง เพื่อพบปะผู้ค้าขาย และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของภายในบริเวณตลาด โดยได้รับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนเพื่อนำไปเพิ่มเติมข้อมูลในนโยบายของพรรคปวงชนไทย “สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ” ให้มีความครอบคลุมครบทุกมิติ ซึ่งประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี
นายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า ได้พูดคุยสอบถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต้นไทรแบริ่ง ได้ข้อมูลในหลายเรื่องจะนำไป เพิ่มเติมในนโยบายของพรรคให้ครอบคลุมดียิ่งขึ้น ซึ่งพรรคปวงชนไทย เป็นพรรคที่เน้นสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เริ่มจากการสร้างคนให้ดีมีจริยธรรม มีหน้าที่การงานที่ดีและสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อยอดให้มากขึ้นอีกระดับ ซึ่งจะต้องเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้คนรู้จักตลาดในชุมชนทุกตลาดในพื้นที่ต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจับจ่ายซื้อของ กระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น
“ในฐานะนักธุรกิจที่ได้ดำเนินงานเพื่อสังคมมายาวนาน มีความตั้งใจจะเข้ามาแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนคนไทย ต้องการให้ประเทศมีเศรษฐกิจที่ดี มีครอบครัวมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มั่นใจว่าจะใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสำเร็จทางธุรกิจ และการได้ร่วมบริหารราชการแผ่นดินในฐานะเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมา 2 สมัย เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พี่น้องคนไทยอยู่ดี มีสุขได้” นายเอกสิทธิ์ กล่าว
สำหรับนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทยนั้น เป็นอดีตส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ อดีตเลขานุการ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) 2 สมัย ส่วนภาคธุรกิจ ยังเป็นประธานกรรมการบริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คและในเครือ ประธานกรรมการบริษัท จี.เค.แลนด์ และบริษัท จี เค พาวเวอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ ปัจจุบันนายเอกสิทธิ์ ยังดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
ส่วนทีมว่าที่ผู้สมัครสส.กทม. คนรุ่นใหม่ของพรรคปวงชนไทยที่ได้ร่วมลงพื้นที่ตลาดต้นไทร แบริ่ง กับหัวหน้าพรรค มีนายกฤษ สีตองอ่อน นักธุรกิจหนุ่มมากประสบการณ์,วาชิ วชิรภรณ์ สุระหิรัญพล นักบริหารธุรกิจระดับสูง,ออม ธัญญะ เมษประสาท นักบริหารรุ่นใหม่และบอย อธิป เพศยนาวิน ผู้ประกอบการ โดยพรรคปวงชนไทย เปิดรับสมัครว่าที่ผู้สมัครสส.ทั้งกทม.และทั่วประเทศ จนถึง 31 ต.ค.2568 นี้