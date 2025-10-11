นักวิชาการสิ่งแวดล้อม แนะ ใช้ก๊าซหุงต้มอย่างไร ไม่ให้ระเบิด
กรณี เกิดเหตุก๊าซหุงต้มระเบิดภายในร้านเสริมสวยในหมู่บ้านพนาสนธิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงและอาคารพัง 3 หลัง พบผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้บาดเจ็บ 7 ราย ช่วงเช้าวันที่ 11 ตุลาคมนั้น
นายสนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่อง ถังแก๊สระเบิดบ้านพัง ป้องกันอย่างไร? ระบุว่า
เกิดเหตุก๊าซหุงต้มระเบิดภายในร้านเสริมสวยในหมู่บ้านพนาสนธิ์ อ.เมืองปทุมธานี เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงและอาคารพัง 3 หลัง พบผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้บาดเจ็บ 7 รายนั้น ก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้ม เป็นก๊าซที่มีส่วนผสมของสารบิวเทนและโพรเพน ที่ในสัดส่วนที่เหมาะสม คุณสมบัติคือไม่ มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่เป็นพิษ และหนักกว่าอากาศ
โดยภายใต้สภาวะปกติจะไม่ลุกติด ไฟหรือระเบิดได้และเพื่อความสะดวกในการขนส่งและการใช้งานมักถูกทำ ให้เป็นของเหลวและเก็บไว้ในภาชนะเฉพาะโดยจะมีการเติมสารเติมแต่ง (เมอร์แคปแทน) ซึ่งมีกลิ่นเฉพาะตัวเพื่อช่วยให้ทราบว่าเกิดก๊าซรั่วได้
นายสนธิระบุว่า เมื่อเกิดการรั่วไหลก๊าซจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในอากาศและลอยใกล้พื้นดิน เนื่องจากก๊าซมีน้ำหนักมาก กว่าอากาศ ไม่ฟุ้งกระจายออกไป ก๊าซนี้จะทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนในอากาศ LPG สามารถติดไฟได้ง่ายและอาจระเบิดได้อย่างรุนแรงหากสัมผัสกับประกายไฟหรืออุณหภูมิสูง (ประกายไฟจากสวิตช์ไฟ ไฟแช็ก ไฟฟ้าลัดวงจร ฯลฯ)
สาเหตุหลักของการรั่วไหลของถังแก๊สมี 1.การใช้ถังแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพต่ำ 2.การใช้ถังแก๊สที่ไม่ได้รับประกันคุณภาพ มีการดัดแปลงภายนอก (เช่น ตัด เจียร) มีรอยบุบสลาย หรือผ่านการดัด แปลง
3.มีการเติมก๊าซ ลงถังแก๊สโดยผิดกฎ หมายหรือหมดอายุหรือจำหน่ายโดยธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต 4.ขณะใช้งานเกิดการรั่วซึมของท่อระหว่างเตาแก๊สกับถังแก๊สหลังจากใช้งานไประยะหนึ่ง ท่ออาจหลวม แตกร้าว บิดเบี้ยว หรือเสียหายจากสัตว์ฟันแทะ ส่งผลให้ก๊าซรั่วได้
นายสนธิระบุว่า 5.การตั้งถังแก๊สผิดวิธี เช่น วางถังในแนวนอน ติดตั้งในที่อับอากาศ หรือไม่มีการระบายอากาศเพียงพอ วางถังไว้ในพื้น ที่ที่เสี่ยงต่อการถูกชน หรือโดนความร้อนสูง เป็นต้น นอกจากนี้ ความประมาทของผู้ใช้ เช่น ลืมปิดวาล์วถังแก๊สหลังใช้งาน หรือปิดวาล์วที่เตาเท่านั้นรวมทั้งการละเลยเตาแก๊สขณะทำอาหาร เช่น ในหลายกรณี ผู้ใช้มักไม่สังเกตว่าเตากำลังร้อนอยู่ ส่งผลให้หม้อไหม้ ไฟดับเพราะลมหรือน้ำที่ไหลเข้าไปในเตา ในขณะที่ก๊าซยังคงไหลอย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดไฟ
นายสนธิระบุด้วยว่า ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้เตาแก๊ส จะต้องปิดวาล์วที่ถังแก๊สก่อน แล้วจึงค่อยปิดหัวเตา เพื่อป้องกันก๊าซที่ค้างในท่อ ต้องตรวจสอบอุปกรณ์สม่ำเสมอทั้งท่อก๊าซ หัวเตา และวาล์วถังแก๊ส โดยต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่หากชำรุด ตั้งเตาและถังแก๊สในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และวางถังแก๊สในแนวตั้ง ไม่ทำให้เกิดประกายไฟ ในขณะที่เกิดก๊าซรั่ว โดยห้ามจุดไฟ สูบบุหรี่ หรือเปิด-ปิดสวิตช์ไฟทุกชนิด และจะต้องใช้บริการทั้งแก๊สที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานจากบริษัทที่เชื่อถือได้ และมีชื่อเสียง