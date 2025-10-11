บีโพซิทีฟ เปิดตัวในไทย ชูพันธกิจ ‘ดูแลคนและเยียวยาสังคม’ แบรนด์เฮลท์แคร์ยุคใหม่ที่แตกต่าง
bpositive (บีโพซิทีฟ) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัญชาติออสเตรเลีย 100% พร้อมบุกตลาดไทยแล้ววันนี้ ชูพันธกิจที่ทำให้ทุกการซื้อคือการส่งต่อความดีสู่สังคม
bpositive ไม่เพียงมุ่งเน้นสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงมาตรฐานสากลควบคู่กับดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ แต่ยังใส่ ‘บุคลิก’ เข้าไปในทุกชิ้น ด้วยการนำความสนุกสนาน ความทันสมัยและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเข้ามาผสานกับการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่พลาสเตอร์การ์ตูน Boo Boo Buddies? ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ลิมิเต็ด — bpositive พร้อมพิสูจน์ว่า ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ สามารถเยียวยาทั้งผู้คนและชุมชนไปพร้อมกันได้
เปลี่ยนการดูแลในทุกวัน ให้กลายเป็นพลังแห่งการให้ในทุกวันด้วยแก่นของแบรนด์ที่ชัดเจนในการตอบแทนเพื่อสังคม bpositive จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก ISO 3485:2016 ครอบคลุมผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ พลาสเตอร์ ผ้าก๊อซ แผ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ผ้าปิดแผลแบบพิเศษ ถุงมือไนไตรล์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในโรงพยาบาล ร้านขายยา และครัวเรือน
สิ่งที่ทำให้ bpositive แตกต่างไม่ได้มีเพียงคุณภาพระดับสากล แต่คือ “ความเป็นตัวตนของแบรนด์” ที่ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ จากพลาสเตอร์ลายการ์ตูน Boo Boo Buddies? สุดน่ารัก ไปจนถึงดีไซน์ธีม Pride ที่มีความหลากหลาย bpositive นำความสนุก ความเป็นมิตร และความเท่าเทียม มาสู่โลกของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เป็นการพลิกโฉมสินค้าเฮลท์แคร์ ที่มักถูกมองว่าแข็งทื่อให้มีความทันสมัย มีชีวิตชีวา และเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น
โอกาสใหม่ในตลาดไทย ตลาดสุขภาพของไทยส่งเสริมให้ตลาดด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง อุตสาหกรรมบริการสุขภาพโดยรวมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการเติบโตทบต้นเฉลี่ย (CAGR) 5.3% ขณะที่ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลบาดแผลเฉพาะทาง (Wound Care) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่พลาสเตอร์จนถึงเทปทางการแพทย์ คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 209.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 (CAGR 4.2%) การเติบโตอย่างมั่นคงนี้ได้รับแรงขับเคลื่อนจาก 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ต้องการการดูแลบาดแผลอย่างมีประสิทธิภาพ กระแสใส่ใจสุขภาพและการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
หัวใจแห่งการให้: buy1help1 นวัตกรรมที่แท้จริงของ bpositive ไม่ได้อยู่แค่ในผลิตภัณฑ์และการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ แต่คือโมเดลธุรกิจที่ผูกพันกับการให้คืนสังคม ผ่านโครงการ buy1help1 ทุกการซื้อจะส่งต่อการสนับสนุนโดยตรงให้กับผู้คนและชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยประมาณ 10% ของกำไรจะถูกจัดสรรเพื่อโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต การศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส และโครงการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ในประเทศไทย bpositive ได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่สำคัญ ได้แก่: มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อปกป้องสิทธิเด็กและให้บริการสายด่วน 24 ชั่วโมง รวมถึงพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ซึ่งมอบทุนการศึกษาและโอกาสให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ชนบท เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะ ‘ให้คืน’ ตั้งแต่วันแรก bpositive ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการร่วมบริจาคสิ่งของกับให้งานกิจกรรมของสภากาชาดไทย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2568
จากห้องประชุมระดับโลก สู่ธุรกิจเพื่อสังคม bpositive ก่อตั้งโดย คอรี ไบรอันท์ (Corey Bryant) ผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์มากกว่า 25 ปี เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่บริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน, สมิธแอนด์เนฟฟิว, และ โคโลพลาสต์ ครอบคลุมทั้งออสเตรเลียและอาเซียน ด้วยประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย ทั้งด้านการแพทย์เฉพาะทาง (Podiatry) การเงิน และการขาย ทำให้เขาสร้าง bpositive ขึ้นมาด้วยพันธกิจเดียวที่ชัดเจน: เพื่อพิสูจน์ว่าการดูแลสุขภาพสามารถเยียวยาทั้งคนและสังคมได้พร้อมกัน
“ทุกสิ่งที่เราทำที่ bpositive คือสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตผู้คน ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ ไปจนถึงกำไรที่เรานำไปแบ่งปัน เป้าหมายของเราเรียบง่าย คือการทำให้มั่นใจว่าพลาสเตอร์ทุกชิ้น ผ้าก๊อซทุกผืน และการซื้อทุกครั้ง สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าแค่การรักษาบาดแผล”
“ประเทศไทยเป็นสถานที่พิเศษที่เราเลือกเปิดตัว เพราะเรามองเห็นสังคมที่ให้คุณค่ากับความเห็นอกเห็นใจ ความทันสมัย และจุดยืนเพื่อสังคม เรามาที่นี่ไม่ใช่เพื่อขายอย่างเดียว แต่เพื่อคืนกลับด้วย” คอรี ไบรอันท์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร bpositive
แม้ว่าตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในประเทศไทยจะมีการแข่งขันสูง และส่วนใหญ่ถูกครอบครองโดยแบรนด์ใหญ่ดั้งเดิม แต่ยังไม่มีแบรนด์ใดที่สร้างเอกลักษณ์บนพื้นฐานของผลกระทบทางสังคม การเข้าสู่ตลาดไทยของ bpositive ในช่วงเวลานี้จึงตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และครอบครัว ที่กำลังมองหาแบรนด์ที่มี ‘ค่านิยม’ ที่สอดคล้องกับความเชื่อของพวกเขา
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และพันธกิจของ bpositive ได้ที่ https://www.bpositivehealthcare.com/th/home-th/ และ อินสตาแกรม @bpositivehealth