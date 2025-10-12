‘วันนอร์’เปิดเวที’บทบาทสตรีมุสลิมะห์ยะลา’ พ.ต.อ.ทวี ชี้ 3 จชต.โหวตไม่รับ รธน.60

‘วันนอร์’เปิดเวที’บทบาทสตรีมุสลิมะห์ยะลา’ พ.ต.อ.ทวี ชูสตรีคือพลังสู้ความรุนแรง ชี้ 3 จชต.โหวตไม่รับ รธน.60
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ได้มีการจัดกิจกรรม “บทบาทสตรีมุสลิมะห์กับการก้าวสู่ยุคโลกาพิวัฒน์” โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ(ปช.), ส.ส.พรรคปช., เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ และมี สตรีมุสลิมะห์จังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน
พ.ต.อ.ทวี ได้กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทำให้ครอบครัวต้องเปราะบางลง และเกิดความสูญเสียใหญ่หลวง โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำและดูแลครอบครัว เนื่องจากผู้สูญเสียส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ขอชื่นชมในความเข้มแข็งของผู้หญิงที่ทำให้พื้นที่ยังคงสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางความรุนแรง จุดแข็งของสตรีในพื้นที่คือ ทุกคนยึดมั่นในศาสนา เลี้ยงดูลูกให้มีศาสนา รักสันติภาพ และมีความกล้าหาญ ขอยกตัวอย่าง น.ส.มาเรีย คอริน่า มาซาโด ผู้นำฝ่ายค้านหญิงของเวเนซุเอลา ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ในฐานะ “ผู้สร้างแสงสว่างแห่งประชาธิปไตย” โดยชี้ว่าคนในพื้นที่ชายแดนใต้ก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ยากลำบากไม่ต่างกัน
พ.ต.อ.ทวี ได้วิเคราะห์พลวัตทางการเมือง โดยเฉพาะประเด็นรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ใช้มา 8 ปี ซึ่งท่านมองว่าจำเป็นต้องมีการสอบถามประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ พร้อมย้อนรอยถึงการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ที่เกิดขึ้นในยุคเผด็จการ (คสช.) โดยระบุว่า แม้ภาคใต้จะเป็นภาคที่รับร่างรัฐธรรมนูญสูงที่สุด
“มี 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยจ.ปัตตานีไม่รับมากที่สุด (ประมาณ 35%) และจ.ยะลาและจ.นราธิวาสก็ไม่รับอยู่ใน 1 ใน 5 ของประเทศ เหตุผลว่า เพราะชาวมุสลิมในพื้นที่ใช้ อมานัต หรือความรับผิดชอบ ในการพิจารณา และเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ด้อยไปหมดทั้งเรื่องศาสนา การศึกษา และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหลักที่ควรจะปกป้องคุ้มครองประชาชน
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า บทบาทของพรรคปช.ในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสภาฯ ทั้งการผลักดันการเพิ่ม ค่าอาหารกลางวันครูตาดีกา และการเพิ่มจำนวนครูตาดีกาจาก 4 เป็น 6 คนพร้อมประกาศมาตรการเด็ดขาดเพื่อต่อสู้กับยาเสพติด โดยระบุว่าได้มีการลงนามประกาศมาตรการนี้ในช่วงท้ายของการเป็นรัฐมนตรี และมีผลบังคับใช้แล้ว กระท่อมที่วางขายบนถนน หรือทำเป็นแผงลอย จะต้องถูกปรับ 50,000 บาท ห้ามมาวางขายเป็นแผงลอยและห้ามนำมาผสมขายมาตรการนี้มีผลใช้ในวันนี้ และขอฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนร่วมตรวจสอบ เพราะ ยาเสพติดกับสันติสุข/สันติภาพนั้นอยู่ตรงข้ามกัน” และยาเสพติดจะทำลายสมองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
‘พรรคปช.ในฐานะ สถาบันเดียวของประชาชน พร้อมแสดงความภูมิใจที่ นายวันมูหะมัดนอร์ ได้รับเลือกเป็น ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. ทั้งหมด 500 คน ได้เลือกอาจารย์วันนอร์เป็นประธานสภาฯ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่เลือกไปนั้น เป็นสิ่งที่สังคมไทยและสภาผู้แทนราษฎรยอมรับ” พ.ต.อ.ทวี กล่าวและว่า อยากให้ประชาชนในจ.ยะลาภูมิใจในผลงานนี้ และขอให้สันติสุขจงเกิดกับทุกท่าน