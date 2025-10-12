สื่อกัมพูชา ตีข่าว ทหารไทย-กลุ่มหัวรุนแรง ฉายหนังรบกวนการนอนของชาวเขมรในเปรยจัน หลังคืนวานเปิดซาวด์ผีหลอกทั้งคืน
จากกรณีกองกำลังบูรพา ฉายหนังกลางแปลงซึ่งเป็นสารคดี เรื่องแคมป์511 เปิดเรื่องราวกัมพูชาหนีตายจากสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดง ภายใต้การนำของ พอล พต หลังจากที่สามารถยึดพนมเปญจาก นายพล ลอนนอล ได้สำเร็จ ในปี 2522 โดยชาวกัมพูชาหนีตายมาพึ่งไทยซึ่งไทยเปิด “ค่ายผู้อพยพหนองจาน” (Nong Chan Refugee Camp) หรือที่รู้จักกันในชื่อ แคมป์ 511 ให้การดูแล
ชาวเขมรที่อพยพมาได้รับความช่วยเหลือจากทหารไทย และกาชาดไทย ให้ที่พัก อาหาร ยารักษาโรค และสร้างเป็นค่ายอพยพขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านหนองจานแห่งนี้ จนเขมรนับแสนมีชีวิตรอดปลอดภัย
ล่าสุด เพจ Army Military Force โพสต์ข้อความระบุว่า เวลา 20:29 น. บรรยากาศล่าสุดที่ชุมชนเปรยจัน (บ้านหนองจาน)
สื่อกัมพูชา ระบุว่า ชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเปรยจัน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนรำคาญทั้งกลางวันกลางคืนจากทหารไทย ในคืนวันที่ 12 ตุลาคม 2568 นี้ พวกทหารไทยและกลุ่มหัวรุนแรงคนไทย ได้ฉายหนังรบกวนการนอนของพวกเขาอีกแล้ว หลังจากที่เมื่อคืนวานได้เปิดเสียงผีหลอกตลอดทั้งคืน