เปิด 6 ปัจจัยทำราคาทองขึ้นๆ ลงๆ จับตาสัปดาห์น้า (13-17 ต.ค.) ชัตดาวน์สหรัฐยืดเยื้อหรือยุติ คาดทองคำทดสอบแนวต้านแรก 4,015 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สถานการณ์ที่ราคาทองคำพุ่งแรงก่อนย่อลงเพื่อพักฐานในบางจังหวะ จากนั้นไปต่อหรือไม่ก็ลงต่อ ทางเพจดังอย่างทองคำราคา.com ได้ไขคำตอบว่าทำไมราคาทองคำถึงขึ้นๆ ลงๆ อย่างนั้น โดยพบว่ามีสาเหตุสำคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ทองคำถูกกำหนดการซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์ ซึ่งเมื่อ ดอลลาร์อ่อนค่า → ทองจะแพงขึ้นตามค่าเงิน ตรงกันข้าม หาก ดอลลาร์ แข็งค่า → ทองก็จะถูกลงตามค่าเงิน
2. เงินเฟ้อ
เมื่อเกิดเงินเฟ้อ คนมักซื้อทองเพื่อ ป้องกันมูลค่าเงิน เพราะทองไม่เสื่อมค่า และเมื่อคนต้องการซื้อทองมากขึ้นจึงส่งผลให้ราคาทองแพงขึ้น
3. ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยต่ำ → ทองน่าสนใจกว่าและเมื่อคนสนใจมากราคาก็จะแพงขึ้น เพราะไม่มี “ต้นทุนเสียโอกาส” จากการถือครอง
4. วิกฤตเศรษฐกิจ/ความไม่แน่นอน
ช่วงสงครามหรือวิกฤต คนมัก แห่ซื้อทองส่งผลให้มีราคาแพงขึ้น เพราะมองว่าเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัย
5. ความต้องการซื้อขาย (อุปสงค์–อุปทาน)
ราคาทองขึ้น/ลงตามกลไกตลาด ถ้าความต้องการ (อุปสงค์) มากกว่า ปริมาณทอง (อุปทาน) → ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น
อุปสงค์: การลงทุน, เครื่องประดับ, ซื้อตามเทศกาล, ธนาคารกลางสะสม, ใช้ในอุตสาหกรรม
อุปทาน: ผลิตจากเหมือง, รีไซเคิล, การขายออกของธนาคารกลาง
6. ค่าเงินบาท (THB)
ราคาทองในประเทศไทยยังขึ้นอยู่กับ ค่าเงินบาท ด้วย
ถ้า เงินบาทแข็งค่า → ทองไทยถูกลง
ถ้า เงินบาทอ่อนค่า → ทองไทยแพงขึ้น
เพราะราคาทองโลกอ้างอิงเป็นดอลลาร์ เมื่อเงินบาทอ่อน ต้องใช้เงินบาทมากขึ้นเพื่อแลกซื้อทอง ส่งผลให้ราคาทองในประเทศสูงขึ้นตาม
สำหรับสัปดาห์หน้า (13-17 ตุลาคม) มีเรื่องที่ต้องจับตามอง คือรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ หากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐสามารถกลับมาเปิดทำการจากภาวะชัตดาวน์ได้ทัน จะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญๆ เข้มข้น ประกอบด้วย ตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนกันยายน ทั้งดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รวมทั้งตัวเลขการจ้างงานประจำเดือนกันยายน โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร อัตราว่างงาน และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ซึ่งต่างก็เป็นข้อมูลสำคัญที่เฟดนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นอกจากนี้ติดตามการเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book ของเฟดทั้ง 12 เขต ยอดค้าปลีกเดือนกันยายน ดัชนีภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนตุลาคม จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ การอนุญาตก่อสร้างบ้านเดือนกันยายน การเริ่มสร้างบ้านเดือนกันยายน และดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมเดือนกันยายน เป็นต้น
แต่หากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐไม่สามารถกลับมาเปิดทำการได้ทันให้ติดตามการแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด รวมทั้งกรรมการเฟด และผู้ว่าการเฟดหลายท่าน เพื่อหาความชัดเจนแนวโน้มและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
ประกาศราคาทองในประเทศครั้งเดียวประจำวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม เพิ่มขึ้น 250 บาท สู่บริเวณ 62,100 บาท โดยสัปดาห์นี้ (6-11 ตุลาคม) มีการประกาศราคาทองมากถึงทั้งหมด 137 ครั้ง โดยเป็นการเพิ่มขึ้น 88 ครั้ง และลดลง 49 ครั้ง รวมราคาปรับเพิ่มขึ้น 2,650 บาท ขึ้นทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของทองคำในประเทศบริเวณ 62,350 บาท ในวันพุธและพฤหัสบดี ส่วนค่าเงินบาทสัปดาห์นี้พบการเคลื่อนไหวในช่วงระหว่าง 32.35-32.81 บาท
ฮั่วเซ่งเฮง วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ Spot อาจปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านแรกบริเวณ 4,015 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และหากผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปบริเวณ 4,035 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนฝั่งแนวรับแรกประเมินไว้ที่บริเวณ 3,960 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และหากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปบริเวณ 3,940 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งหากหลุดแนวรับนี้อาจเข้าสู่ช่วงขาลง