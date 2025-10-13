กัน จอมพลัง ประกาศเลิกรถแห่ซาวด์ผีพรุ่งนี้ เหตุเลี่ยนความโลกสวยของนักสิทธิ

กัน จอมพลัง ประกาศเลิกรถแห่ซาวด์ผีพรุ่งนี้ ให้เหตุผลเลี่ยนความโลกสวยของนักสิทธิ
จากกรณีที่ชาวเขมรไม่ยอมอพยพออกจากบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ทำให้กัน จอมพลัง อินฟลูฯ ชื่อดัง ใช้มาตรการใช้รถแห่เปิดซาวด์ผีหลอกชาวเขมร กระทั่งนำมาสู่ดราม่าเมื่อ ส.ว.นักสิทธิบางคนออกมาคัดค้าน ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งเกรงว่าอาจจะเพลี่ยงพล้ำในเวทีโลกนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ผมยกเลิกรถแห่ เหตุผลคือนักสิทธิไม่อยากให้ทำกับเขมรแบบนี้และส่วนตัวรู้สึกเลี่ยนความโลกสวย และหวังว่านักสิทธิจะออกมาปกป้องคนไทยที่ถูกกระทำด้วย”
ขณะที่โลกออนไลน์เข้ามาให้กำลังใจกัน จอมพลัง และให้ความเห็นเชิงลบต่อนักสิทธิที่คัดค้าน
