ประโยชน์ใบอ้อย

กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายสนับสนุนชาวไร่ตัดอ้อยสด เพื่อลดเผา ลดฝุ่น PM2.5 และเป็นการสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวมวลใช้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) พบว่า ผลผลิตอ้อย 1 ตันให้ใบอ้อยเฉลี่ย 0.17 ตัน หากหักใบอ้อยส่วนที่ปล่อยทิ้งไว้คลุมดินเพื่อเป็นปุ๋ย 30-40% และนำส่วนที่เกินความจำเป็นในไร่ 60-70% ไปผลิตไฟฟ้าชีวมวล
ข้อมูลปีการผลิตปี 2567/2568 มีผลผลิตอ้อยจำนวน 92.04 ล้านตัน ทำให้มีปริมาณใบอ้อยประมาณ 13.32 ล้านตัน ใช้ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1.45 ล้านเมกะวัตต์-ชั่วโมง มีมูลค่าประมาณปีละ 2.76 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม ใบอ้อยในฤดูการผลิตปี 2567/2568 กลับถูกนำมาผลิตไฟฟ้าเพียง 15% เนื่องจากยังมีข้อกำจัดหลายด้าน
ทั้ง ด้านการขนส่งวัตถุดิบ การเก็บใบอ้อยจากไร่ต้องใช้เครื่องบีบอัด
ใบอ้อย และมีค่าขนส่งต่อตันใบอ้อยสูงเพราะก้อนใบอ้อยมีน้ำหนักต่อขนาดน้อยกว่าตันอ้อยหลายเท่า
ด้านการผลิต โรงไฟฟ้าต้องปรับกระบวนการผลิต เช่น เครื่องสับใบเป็นชิ้นเล็ก หม้อต้ม และการปรับจูนค่าเดินสายพานตะกรับลำเลียงเชื้อเพลิง เพื่อรองรับการใช้ใบอ้อยที่มีค่าความร้อนจากซิลิกาสูงกว่าชานอ้อยเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า
ด้านการขายไฟ โรงไฟฟ้าต้องได้รับสัญญารับซื้อไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หากสามารถรับซื้อไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้น จะจูงใจให้โรงงานรับซื้อใบอ้อยเพิ่มขึ้น และสร้างรายได้ให้ชาวไร่จากเดิมเป็นเศษที่ต้องกำจัดทิ้ง ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยและใบอ้อยทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยว
ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรม จึงส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยนำใบและยอดอ้อยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) มีค่าความร้อนถึง 3,865 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม (สูงกว่ากากอ้อย 214 เท่า และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มได้เลยโดยไม่ต้องปรับกระบวนการผลิตและเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างสมบูรณ์
และมีนโยบายนำใบและยอดอ้อยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องต้นแบบผลิตผงเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Powder) จากใบและยอดอ้อย เครื่องต้นแบบผลิตก๊าซและปุ๋ยชีวภาพจากอ้อย และการผลิตถ่านกัมมันต์จากใบและยอดอ้อย เป็นต้น
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ไม่เผาอ้อยก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว และผลักดันให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มจากการตัดอ้อยสด
ถือเป็นโครงการดีๆ ที่ควรสนับสนุน
ปิยะวรรณ ผลเจริญ