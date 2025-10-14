อนุทินเยือนลาว ประเทศแรกหลังดำรงตำแหน่ง 16 ต.ค.นี้
กระทรวงการต่างประเทศประกาศการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หลังเข้ารับตำแหน่งว่า ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว
การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี ภายหลังดำรงตำแหน่ง และมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป.ลาว ในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว อีกทั้งจะเข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศด้วย
การเยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสานต่อความร่วมมือภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับความร่วมมือในอนาคต โดยประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญร่วมกัน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาข้ามแดนต่าง ๆ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยง ตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
