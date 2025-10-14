ภาพไทย-ฟิลิปปินส์ ลุ้นชิงแชมป์ การประกวดภาพข่าวอาเซียน 2025

ภาพไทย-ฟิลิปปินส์ ลุ้นชิงแชมป์ การประกวดภาพข่าวอาเซียน 2025
ภาพไทยและฟิลิปปินส์ลุ้นชิงชนะเลิศ “การประกวดภาพข่าวอาเซียน 2025” มีภาพที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 67 ภาพ จาก 4 ประเทศ ได้แก่เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ลาว และไทย ส่วน “การประกวดภาพท่องเที่ยวไทย 2025” มีภาพผ่านเข้ารอบคัดเลือก 28 ภาพ มีลุ้น 3 รางวัล, รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 นอกจากนี้มีภาพรางวัลพิเศษ ภาพขวัญใจ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และภาพขวัญใจ ผู้ว่าการ ททท.
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กทม. นายนคร วีระประวัติ ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย แถลงข่าวสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งอาเซียน ให้เป็นเจ้าภาพจัด “การประกวดภาพข่าวอาเซียน 2025” (ASEAN PHOTO CONTEST 2025) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งปีนี้มีภาพที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 67 ภาพ จาก 4 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ลาว และไทย สำหรับรอบชิงชนะเลิศ มีภาพ 5 ภาพที่ได้เข้ารอบ เพื่อรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล โดยมีภาพจากประเทศฟิลิปปินส์และไทย ชิงรางวัลชนะเลิศกัน
ส่วน “การประกวดภาพท่องเที่ยวไทย 2025” ปีนี้มีภาพของหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 28 ภาพ มี 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 นอกจากนี้มีรางวัลพิเศษ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล “ภาพขวัญใจ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา” และรางวัล “ภาพขวัญใจ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”
สำหรับการประกาศผลและพิธีมอบราวัลการประกวดทั้ง 2 โครงการ จะมีขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นผู้สนับสนุนหลัก และมีผู้สนับสนุนได้แก่ บมจ.วิริยะประกันภัย , บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, บมจ. บีซีพีจี, บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ), บมจ.เอสซีจี (SCG) บมจ. ซีพี ออลล์, แอร์เอเชีย, บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ จำกัด และโรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ