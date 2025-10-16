โปรเจ็กต์ใหม่

หลังซุ่มเงียบอยู่นาน ในที่สุดก็ได้ฤกษ์เปิดตัวแล้ว โครงการ InterContinental Residences Bangkok Asoke โครงการที่พักอาศัยระดับอัลตราลักชัวรี่แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ มูลค่าโครงการ 5,500 ล้านบาท
เป็นการจับมือกันระหว่างบริษัท ซีจี แคปปิตอล แอดไวซอรี่ จำกัด กองทุน Private Equity Fund ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป ที่มุ่งลงทุนในธุรกิจโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียม กับกลุ่ม IHG ปักหมุดบิ๊กโปรเจ็กต์เขย่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยส่งท้ายปี 2568
ส่วนรายละเอียดของโครงการ จะมีการเปิดเผยวันที่ 20 ตุลาคมนี้ บนเวทีแถลงข่าว โดย “ภูมิ จิราธิวัฒน์” ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารกองทุน บริษัท ซีจี แคปปิตอล แอดไวซอรี่ จำกัด พร้อมด้วย “อเล็กซานดรา เยา” รองประธานบริหาร ด้าน Global Branded Residences ของ IHG Hotels & Resorts
ไฮไลต์ในวันนั้นนอกจากการเผยโฉมโปรเจ็กต์ใหม่แกะกล่องแล้ว ยังประกาศทิศทางของธุรกิจ เพื่อผลักดันกรุงเทพฯ สู่การเป็นเวิลด์คลาส ซิตี้ จุดหมายปลายทางของทั่วโลกอีกด้วย!