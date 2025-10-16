รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ นั่งประธานเดินหน้านโยบายเสริมสิทธิ–ขยายโอกาสเพื่อเด็กนอกระบบ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ประธานคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสิทธิและการเข้าถึงบริการสำหรับเด็กนอกระบบ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ครั้งแรก โดยประธานมีเป้าหมายสำคัญในการ ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเด็กที่ขาดโอกาส, สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบ รวมถึงวางระบบการทำงานที่ชัดเจน ครอบคลุม และตอบสนองต่อความต้องการจริงของเด็กไทยกลุ่มนี้ เพื่อให้ได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างเท่าเทียมกับเด็กในระบบการศึกษาและในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ครั้งแรก ซึ่งมีผู้แทนจาก มูลนิธิสายเด็ก1387 เข้าร่วม
รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของคณะฯ ว่า “ภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการขยายสิทธิให้แก่เด็กนอกระบบเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในระยะยาว ผ่านการผสานองค์ความรู้ด้านการศึกษา สังคม และนโยบาย เพื่อสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้อย่างแท้จริง”
ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้กำหนดแนวทางการทำงานในรูปแบบ “Quick Win” โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่สามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมในระยะสั้น พร้อมทั้งวางแผนเชิงบูรณาการระยะยาวเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มูลนิธิสายเด็กฯ โดย ILYA SMIRNOV ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เสนอข้อมูลปัญหาที่เด็กนอกระบบจำนวนมากประสบ เช่น การขาดเอกสารทางราชการ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และสวัสดิการจากภาครัฐ คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงมีมติให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อคืนสิทธิพื้นฐานให้แก่เด็กกลุ่มนี้โดยเร็วที่สุด
ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวย้ำว่า นโยบายการขับเคลื่อนจะมุ่งสร้าง “โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสริมกลไกการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และสร้างพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน” ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน สำหรับคณะอนุกรรมาธิการฯชุดนี้ประกอบด้วยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์, นายยศนันทน์ แก้วโกมลมาลย์, นายศุภชัย ไตรไทยธีร,นางสาวอาทิตย์ยา อริญญาญ์วัฒน์, ดร.ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ, นางธนพร สุวรรณโณ โดยมี ผอ.สุปรีชา บุญประเสริฐ, ร.ต.อ.ดร.พรพรรษ ศรีศศลักษณ์, นายกลวัชน์ ปรางค์เกรียงไกร และ ดร.ศิรวิชช์ ชยันตรดิลก ทำหน้าที่ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จะดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ให้มีศักยภาพและโอกาสเท่าเทียม พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต