ห่วงลูกบ้าน

ผู้บริหารที่ทำงานไม่เคยพัก หนึ่งในนั้นมีชื่อ “ดร.ยุ้ย-ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
รู้มาว่าวันหยุดบอสหญิงแห่งเสนาก็ยังไม่วางมือถือ คอยส่องสถานการณ์น้ำท่วมตลอดในหลายพื้นที่ พร้อมเรียกทีมงานประชุมด่วนติดตามระดับน้ำแบบเรียลไทม์
เพราะห่วง “ลูกบ้านเสนา” พร้อมย้ำชัดไม่ต้องกังวล เสนาพร้อมดูแล
เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ ดร.ยุ้ยตระหนักและเริ่มพัฒนาบ้านโซลาร์ จนเสนากลายเป็นแบรนด์แรกที่ติดตั้งโซลาร์ทุกหลังอย่างจริงจัง เพื่อให้ลูกบ้านพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นในยามวิกฤต
ปัจจุบัน ดร.ยุ้ยยังจัดเตรียม Flood Protocol และทีมดูแล 24 ชั่วโมง
เป็น SENA CARE ที่ใส่ใจดูแลในทุกช่วงเวลาที่ลูกบ้านอยู่กับเสนา
ด้วยระบบที่แคร์และคนที่แคร์จริงๆ