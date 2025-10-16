ผอ.สมท.เยี่ยม อส.บรรจุถุงยังชีพส่งต่อผู้ประสบภัยพิบัติ ลั่นกอ.รมน.พร้อมสนับสนุน

ผอ.สมท.เยี่ยมให้กำลังใจ อส.บรรจุถุงยังชีพเพื่อส่งต่อผู้ประสบภัยพิบัติ ลั่น กอ.รมน.พร้อมสนับสนุนทุกจังหวัด
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่โรงเก็บอากาศยาน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผอ.สมท.กอ.รมน. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัคร สนับสนุนการบรรจุถุงยังชีพเพื่อส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค จำนวนทั้งสิ้น 16 รายการ อาสาสมัครที่มาช่วยบรรจุสิ่งของ มาจากสามส่วนด้วยกัน ได้แก่ อาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทย กลุ่มมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกำลังพลกองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก
ผอ.สมท.ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจอาสาสมัครทุกท่านที่ทำงานด้วยความเสียสละ อดทน และขอส่งกำลังใจไปถึงประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทุกคน หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้ กอ.รมน. ช่วยเหลือ สามารถประสาน กอ.รมน.จังหวัดได้ทุกจังหวัด โดยกอ.รมน. พร้อมสนับสนุน บูรการการช่วยเหลือ ขับเคลื่อน ประสานงาน และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส