มาร์ค เปิดใจ เสนอชื่อ 8 รองหัวหน้า สาทิตย์คุมยุทธศาสตร์ มีดาวติ๊กต๊อก ด้วย
จากนั้นนายอภิสิทธิ์ ได้ลุกขึ้นกล่าวเปิดใจตอนหนึ่งระหว่างการโหวตลงคะแนนว่า สิ่งแรกต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมวันนี้อย่างพร้อมเพรียง และมอบความไว้วางใจให้กับตนอีกครั้ง ตอนเดินเข้ามาสื่อมวลชนถามตนว่ารู้สึกอย่างไรที่กลับมาบ้าน ตนตอบสั้นๆ ว่าใจตนไม่เคยไปไหน ตั้งแต่ที่มีเพื่อนสมาชิกหลายคนมาคุยกับตนให้กลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรค สิ่งที่ตนหนักใจที่สุดคือเวลาที่จำกัด ตนจะเติมกำลังให้กับพรรคเราได้อย่างไร
นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ฉะนั้น ตนใช้เวลาเกือบทั้งหมดที่ผ่านมา เชิญชวนคนใหม่ๆ เพื่อเข้ามาอยู่กับพรรค ตนต้องการให้ศิษย์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ผสมผสานกันขับเคลื่อนพรรค ตั้งแต่ตนทำงานมา เพื่อร่วมงานตนอายุมากกว่าตนตลอด ตนเลยขอว่าครั้งนี้ขอให้มีหลายๆ คนอายุน้อยกว่าตนบ้าง ตนจะได้เป็นคนที่มีผมสีขาวอยู่คนเดียว ดังนั้น ตนต้องเสนอชื่ออีกหลายคนที่ไม่ได้เป็นองค์ประชุม บางคนต้องยกเว้นคุณสมบัติ จึงขอประธานที่ประชุมว่า เมื่อตนเอ่ยชื่อ จะให้ท่านนั้นมาแสดงตัวตามข้อบังคับพรรค เพราะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุม
จากนั้น นายอภิสิทธิ์ได้เสนอชื่อรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ 8 คน ได้แก่ 1.นายกรณ์ จาติกวณิช ดูแลด้านนโยบาย 2.นางการดี เลียวไพโรจน์ ดูแลด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 3.นายจูรี นุ่มแก้ว ดูแลด้านการสื่อสารองค์กร 4.นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี ดูแลด้านสตรี เยาวชน และความยั่งยืน 5.นายวีระพงษ์ ประภา ดูแลด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 6.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ดูแลยุทธศาสตร์การเมืองและการประสานงานกับภาคประชาชน 7.นายอิสรา สุนทรวัฒน์ ดูแลด้านการต่างประเทศ 8.นายอัมพร พินะสา ดูแลด้านการศึกษา
ขณะที่เลขาธิการพรรคคือ นายชัยวุฒิ บรรณาวัฒน์ ภายหลังนายอภิสิทธิ์เสนอรองหัวหน้าตามภารกิจ เป็นการลงคะแนนเลือกรองหัวหน้าตามภารกิจ ตามที่นายอภิสิทธิ์เสนอ