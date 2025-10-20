นบ.ยส.24 โดย สน.เรือรัตนวาปี ตรวจยึดของกลางยาบ้า จำนวน 2 แสนเม็ด ผู้ต้องหาหลบหนี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พล.ท.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผบ.นบ.ยส.24) เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาล และรมว.กลาโหม รมช.กลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่ให้ทางเจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการในการปราบปรามยาเสพติดเพื่อให้หมดไปจากประเทศไทย
โดยวานนี้ (19 ตุลาคม) เวลา 17.45 น. กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2/นบ.ยส.24 อำนวยการให้ กกล.สุรศักดิ์มนตรี/ส่วนสกัดกั้นฯ ตอนบน/บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) สน.เรือรัตนวาปี (หน่วยหลัก) ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ว่ามีกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ บริเวณ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
จะใช้ยานพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ นิสสัน สีดำ หมายเลขทะเบียน กษ 512 อุดรธานี เพื่อเตรียมส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ตอนใน ทางหน่วยฯ จึงกระจายกำลังเฝ้าตรวจตามพื้นที่
ซึ่งในเวลาต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์คันดังกล่าว จึงเข้าทำการขอตรวจค้น แต่คนขับไม่ให้ความร่วมมือและได้ขับรถยนต์หลบหนีตามเส้นทางบนถนนหมายเลข 3010
จนถึงบริเวณซอยวัดนักบุญมาร์ติน บ.นาสิงห์ ม.4 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย คนขับรถได้ทิ้งรถและหลบหนีไป เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจค้นรถยนต์ค้นดังกล่าว พบสิ่งของบรรจุภายในลังกระดาษสีน้ำตาลห่อหุ้มด้วยถุงกระสอบสีเขียวอ่อน ตรวจสอบในเบื้องต้น พบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 200,000 เม็ด เบื้องต้นได้นำของกลางทั้งหมดมาตรวจสอบอย่างละเอียดที่ สน.เรือรัตนวาปี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
โดยทางเจ้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดรวมถึงรถยนต์ ไปเก็บไว้ที่ สภ.รัตนวาปี เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด เผื่อติดตามจับกุมเจ้าของรถยนต์และผู้จำหน่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป