ควันหลงจากงาน มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM) มหกรรมไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยที่ยกระดับเสน่ห์ไทยสู่เวทีโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี
เสียงตอบรับดีล้นหลาม งานวันแรก มีทั่น ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ พี่แอม-ณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ร่วมเปิดงาน
งานนี้แม่งานอย่างพี่แอม อธิบดีดีพร้อม ทุ่มเทสุดๆ ตรวจความเรียบร้อยของงานด้วยตนเองจนถึงค่ำวันที่ 9 ตุลาคม
อดชื่มชมไม่ได้กับ คอสตูม ของอธิบดีที่เลือกใส่ผ้าไทยตลอดแม้กำลังตรวจงาน
เป็นเสน่ห์ไทย…ที่น่าชื่นชมคร้า
