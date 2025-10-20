กอ.รมน. ชูภารกิจ 4 แผนความมั่นคงชายแดนใต้ ‘อนุทิน’กำชับปราบสแกมเมอร์-แก๊งคอล
เมื่อวันนี้ 20 ตุลาคม คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ครั้งที่ 1/2569 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี โดยมี พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมด้วย พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก และเลขาธิการ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบ 4 แผนสำคัญด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 1. แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2568–2570 2. แผนปฏิบัติการความมั่นคงรองรับพื้นที่บังคับใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 3.โครงสร้างการจัด กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 4. อัตราเฉพาะกิจ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
นายกฯเน้นย้ำให้การดำเนินงานของ กอ.รมน. เป็นไปอย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์จริง พร้อมเร่งขับเคลื่อนกลไก “ป้องกันและปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์–คอลเซ็นเตอร์” ด้วยความร่วมมือแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน