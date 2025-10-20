นิวส์มอนิเตอร์

เจ้ากรม ยศ.ทร. ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกฯ ลั่น 1 พ.ย.พร้อมรับทหารใหม่ผลัดที่3

เจ้ากรม ยศ.ทร. ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกทหารใหม่ เพื่อรับทราบความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความพร้อมในการรับทหารใหม่ ผลัดที่ 3/68

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่กองบังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (บก.ศฝท.ยศ.ทร.) ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ท.ไพฑูรย์  ชีชะนะ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ (จก.ยศ.ทร.) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมี น.อ.ทิวา  อ่อนละออ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ผบ.ศฝท.ยศ.ทร.)พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ

การตรวจเยี่ยมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความพร้อมในการปฏิบัติงาน และติดตามการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่ ภาคสาธารณศึกษา ผลัดที่ 3/68  โดยได้ตรวจความพร้อมของสถานที่ ประกอบด้วย โรงอาหาร , อาคารกราบพักทหาร ,หมวดแพทย์และเวชกรรมป้องกัน

จากนั้น จก.ยศ.ทร. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชารับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บก.ศฝท.ยศ.ทร. เพื่อรับทราบความพร้อม ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้จก.ยศ.ทร.ได้มอบนโยบายสำหรับเป็นแนวทางการอบรมหลักสูตรทหารใหม่ฯ ผลัดที่ 3/68 ระหว่าง 1 พ.ย.68  – 1 ม.ค.69  สรุปได้ว่า “ครูฝึกต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม และมีเมตตาธรรม อบรมทหารใหม่ให้มีความรักสถาบัน เป็นคนดีมีคุณภาพต่อกองทัพเรือ ประเทศชาติต่อไป”

