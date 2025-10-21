ผบ.ทสส.ลุยติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมมอบถุงยังชีพ อ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่จ.พระนครศรีอยุธยา พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) ได้ลงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ โดยมีพล.ท.นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(รอง ผบ.นทพ.) และพล.ต.อภิรัชฎ์ รามนัก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1(ผอ.สนภ.1) พ.อ.มหิธร บุญครอง ผู้บังคับหน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่ 15(ผบ.นพค.15) สำนักงานพัฒนาภาค 1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
ในการนี้ได้ทำการมอบถุงยังชีพ น้ำดื่มตรากองบัญชาการกองทัพไทย จัดเจ้าหน้าที่ประกอบอาหารกล่องปรุงสุกใหม่ชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์ แจกแว่นตาผู้สูงอายุ หลังจาก นั้นได้นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ลงเยียม และดูอาการนางสาวประคอง ฉายแสงอายุ 67 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีอาการทางสมอง และโรคพาร์กินสัน ที่บ้านพักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเข้าถึงลำบาก ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ชาวอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ 500 ครัวเรือน (1,500 คน)
ผบ.ทสส. ได้เน้นย้ำให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการอื่นๆอย่างใกล้ชิด ให้ความช่วยเหลือ ให้ทันเวลา และอยู่เคียงข้างประชาชน ผู้ประสบภัยตลอดเวลา
ปัจจุบัน มีการระบายน้ำท้ายเชื่อนเจ้าพระยาอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้บ้านเรือนของราษฎรที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำน้อยได้รับผลกระทบ จำนวน 17 ตำบล 131 หมู่บ้าน 4 ชุมชน 9,558 หลังคาเรือน และในยอดนี้มีบ้านที่น้ำท่วมพื้นบ้านแล้ว จำนวน 399 หลังคาเรือน ถนุนสายหลักภายในพื้นที่ยังไม่ได้รับ โปน้าผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งแต่ถนนสายรองซอยเข้าบ้านที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านเริ่มได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน 42 สาย วัดจำนวน 10 แห่ง มัสยิดจำนวน 1 มัสยิด โรงเรียนจำนวน 7 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง และปัจจุบันมีประชาชนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากกรณีจมน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคมถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2568จำนวนบ้านเรือนทั้งหมด 24,472 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบ 9,558 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 39.10 และมีประชากรได้รับผลกระทบ 28,149 คน จากประชากรทั้งหมด 64,653 คน คิดเป็นร้อยละ 43.54