กอ.รมน.นำมวลชนภาคีลงพื้นที่บางบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัย เร่งแจกของช่วยปชช.

กอ.รมน.นำมวลชนภาคีลงพื้นที่บางบาล ติดตามสถานการณ์ท่วม แจกสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยมี พล.ท. ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ (ผอ.สมท.กอ.รมน.) และผู้บริหารของสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศพร้อมด้วยเครือข่ายมวลชนกอ.รมน.ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (ชมรม.พคบ.) นำโดย น.ส. ชลัยรัตน์ ภักดี และ ผู้แทนเครือข่ายไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) จากหลายรุ่น ได้ร่วมจัดกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลน้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำข่วมขังสูงถูกตัดขาดจากเส้นทางการสัญจรมายาวนานกว่า 2 เดือน เป็นผลทำให้กระทบต่อสภาวะทางจิตใจและชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและกลุ่มเปราะบาง
จากการลงพื้นที่ในวันนี้ รองผอ.รมน.จ.อยุธยา ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า(อบต.น้ำเต้า), และทหาร-ตำรวจ ในพื้นที่ จำนวน 30 นาย จัดเตรียมพื้นที่เป้าหมายที่อยู่ห่างไกลจากการช่วยเหลือ พร้อมเรือติดเครื่องยนต์ เพื่อนำคณะฯ นำสิ่งของเครื่องใช้ (อุปโภค-บริโภค) และเครื่องใช้ที่จำเป็นให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประสบภัย ได้แก่ ส้วมกระดาษ, ถุงขยะดำ เพื่อใช้ในการใส่ขยะ, อาหารพร้อมทานทั้งข้าวสวยและกับข้าว, เครื่องกระป๋อง, ขนมขบเคี้ยว, น้ำดื่ม พร้อมทั้งยากันยุง อาหารสุนัขและแมว และยารักษาโรคทั่วไป โดยทั้งหมดจะถูกบรรจุอยู่ในถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่เด็กและกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับเร่งด่วน
สำหรับสิ่งของที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยมาอย่างยาวนาน โดยการรวบรวมจากมวลชน กอ.รมน. และผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วน กิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งของเท่านั้น กลุ่มพลังมวลชน กอ.รมน. ยังได้ให้กำลังใจปลอบขวัญแก่ผู้ประสบภัยขณะที่ยังเกิดปัญหาในช่วงนี้ได้ใช้ชีวิตต่อไป
การเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นความร่วมมือในการบูรณาการความร่วมมือของ กอ.รมน. พร้อมมวลชนและกองทัพบก ในการสนับสนุนรถบัสทหารและรถขนสิ่งของ อีกทั้งรวมทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. และพล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ.ในฐานะรองผอ.รมน. ,พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน.และผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นได้นำนโยบายไปปฎิบัติโดยเฉพาะการนำพลังมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาและสนับสนุนหน่วยงานด้านความมั่นคงได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในพื้นที่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อทำให้ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป