bee-th.com ชี้ความปลอดภัยโปรโมตโซเชียลมีเดีย ต้องได้ทดลองใช้งาน มีระบบดูแลความปลอดภัยที่ดี
ปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการออนไลน์จำนวนมากเริ่มหันมาใช้บริการระบบเพิ่มยอดถูกใจอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, TikTok และ YouTube เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของแบรนด์และกระตุ้นยอดขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
จากการสำรวจข้อมูลพบว่าเว็บไซต์ให้บริการด้านนี้ อาทิ bee-th.com ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีลูกค้าสมัครใช้งานเพิ่มขึ้นกว่า 70% ภายในระยะเวลาเพียง 30 วัน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่ค้าออนไลน์ นักรีวิวสินค้า และผู้ทำโฆษณาบนโซเชียลที่ต้องการเร่งยอดขายในช่วงเทศกาล
ธีระวัฒน์ จันทร์สิงห์ นักวิเคราะห์การตลาดโซเชียลมีเดียอิสระ เปิดเผยว่า บริการปั้มไลก์ในประเทศไทยยังมีแนวโน้มเติบโตอีกอย่างน้อย 2-3 ปี จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ยังคงให้ความสำคัญกับยอด “ถูกใจ” เป็นด่านแรกของความเชื่อถือ มันเหมือนยอดวิวใน YouTube หรือดาวรีวิวในแอพพลิเคชั่น คนมักมองตัวเลขก่อนเนื้อหา เพราะฉะนั้นบริการอย่างเว็บปั้มไลค์ก็จะยังเป็นเครื่องมือที่หลายธุรกิจพึ่งพา โดยผู้ใช้งานควรเลือกผู้ให้บริการที่ปลอดภัย และไม่ใช้บัญชีปลอม เพราะอาจเสี่ยงต่อการถูกแพลตฟอร์มลงโทษหรือปิดบัญชี
ออม กรรภิรมณ์ ผู้บริหาร บริษัท บี โซเชียล ดิจิทัล จำกัด เปิดเผยว่า ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากแนวโน้ม “Social Proof Marketing” ที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจากภาพลักษณ์ที่เห็นในโพสต์ เช่น จำนวนไลก์ ยอดแชร์ หรือคอมเมนต์ที่แสดงให้เห็นถึงความนิยม ถ้าโพสต์ไหนมีไลก์เยอะ คนจะคิดว่าสินค้านั้น “ขายดี” หรือ “น่าใช้” แม้ยังไม่เคยทดลองมาก่อน โดยยอดไลค์ไม่ใช่เพียงตัวเลข แต่คือ “ภาพลักษณ์แรก” ที่ผู้บริโภคจะจดจำในโลกที่เลื่อนผ่านทุกอย่างด้วยความเร็ว และยิ่งในช่วงที่ตลาดแข่งขันสูง การมีไลก์ที่สูงตั้งแต่ต้นจึงช่วยให้โพสต์หรือเพจดูน่าเชื่อถือทันที
หนึ่งในเว็บไซต์ที่กำลังเป็นที่จับตาคือ bee-th.com ซึ่งเปิดให้บริการเพิ่มไลก์อย่างปลอดภัย โดยไม่มีการขอรหัสผ่าน และใช้ระบบไลค์จากบัญชีผู้ใช้งานจริง มีระบบ Drip Feed (ค่อยๆ เพิ่มไลค์เพื่อความสมจริง) และให้ผู้ใช้ “ทดลองใช้งานฟรี” ได้ก่อน
อย่างไรก็ตาม แม้การเพิ่มไลค์จะกลายเป็นกลยุทธ์ยอดนิยม แต่ผู้ใช้งานควรตรวจสอบเว็บไซต์ก่อนใช้บริการ โดยข้อควรสังเกต ได้แก่เว็บไซต์ต้อง ไม่ขอรหัสผ่าน, มีรีวิวผู้ใช้งานจริง, มีระบบดูแลความปลอดภัย เช่น Drip Feed, ใช้บัญชีจริงในการไลก์, มียอดไม่ลดภายหลัง, มีทีมงานซัพพอร์ตตอบแชทไว
ทั้งนี้ ในยุคที่ผู้บริโภคใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีตัดสินใจ ยอดไลก์จึงกลายเป็น “จุดตัดสินใจแรก” ที่ส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ขณะที่การเติบโตของ เว็บปั้มไลก์ ในไทยยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ว ธุรกิจออนไลน์จำนวนมากอาจต้องปรับตัวและเรียนรู้ว่า “ตัวเลข” เหล่านี้ไม่ใช่แค่ของตกแต่ง แต่คือเครื่องมือสร้างผลลัพธ์เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง
