bee-th.com ชี้ความปลอดภัยโปรโมตโซเชียลมีเดีย ต้องได้ทดลองใช้งาน มีระบบดูแลความปลอดภัยที่ดี

ปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการออนไลน์จำนวนมากเริ่มหันมาใช้บริการระบบเพิ่มยอดถูกใจอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, TikTok และ YouTube เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของแบรนด์และกระตุ้นยอดขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

จากการสำรวจข้อมูลพบว่าเว็บไซต์ให้บริการด้านนี้ อาทิ bee-th.com ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีลูกค้าสมัครใช้งานเพิ่มขึ้นกว่า 70% ภายในระยะเวลาเพียง 30 วัน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่ค้าออนไลน์ นักรีวิวสินค้า และผู้ทำโฆษณาบนโซเชียลที่ต้องการเร่งยอดขายในช่วงเทศกาล

ธีระวัฒน์ จันทร์สิงห์ นักวิเคราะห์การตลาดโซเชียลมีเดียอิสระ เปิดเผยว่า บริการปั้มไลก์ในประเทศไทยยังมีแนวโน้มเติบโตอีกอย่างน้อย 2-3 ปี จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ยังคงให้ความสำคัญกับยอดถูกใจเป็นด่านแรกของความเชื่อถือ มันเหมือนยอดวิวใน YouTube หรือดาวรีวิวในแอพพลิเคชั่น คนมักมองตัวเลขก่อนเนื้อหา เพราะฉะนั้นบริการอย่างเว็บปั้มไลค์ก็จะยังเป็นเครื่องมือที่หลายธุรกิจพึ่งพา โดยผู้ใช้งานควรเลือกผู้ให้บริการที่ปลอดภัย และไม่ใช้บัญชีปลอม เพราะอาจเสี่ยงต่อการถูกแพลตฟอร์มลงโทษหรือปิดบัญชี

ออม กรรภิรมณ์ ผู้บริหาร บริษัท บี โซเชียล ดิจิทัล จำกัด เปิดเผยว่า ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากแนวโน้ม “Social Proof Marketing” ที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจากภาพลักษณ์ที่เห็นในโพสต์ เช่น จำนวนไลก์ ยอดแชร์ หรือคอมเมนต์ที่แสดงให้เห็นถึงความนิยม ถ้าโพสต์ไหนมีไลก์เยอะ คนจะคิดว่าสินค้านั้นขายดีหรือน่าใช้แม้ยังไม่เคยทดลองมาก่อน โดยยอดไลค์ไม่ใช่เพียงตัวเลข แต่คือภาพลักษณ์แรกที่ผู้บริโภคจะจดจำในโลกที่เลื่อนผ่านทุกอย่างด้วยความเร็ว และยิ่งในช่วงที่ตลาดแข่งขันสูง การมีไลก์ที่สูงตั้งแต่ต้นจึงช่วยให้โพสต์หรือเพจดูน่าเชื่อถือทันที

หนึ่งในเว็บไซต์ที่กำลังเป็นที่จับตาคือ bee-th.com ซึ่งเปิดให้บริการเพิ่มไลก์อย่างปลอดภัย โดยไม่มีการขอรหัสผ่าน และใช้ระบบไลค์จากบัญชีผู้ใช้งานจริง มีระบบ Drip Feed (ค่อยๆ เพิ่มไลค์เพื่อความสมจริง) และให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานฟรีได้ก่อน

อย่างไรก็ตาม แม้การเพิ่มไลค์จะกลายเป็นกลยุทธ์ยอดนิยม แต่ผู้ใช้งานควรตรวจสอบเว็บไซต์ก่อนใช้บริการ โดยข้อควรสังเกต ได้แก่เว็บไซต์ต้อง ไม่ขอรหัสผ่าน, มีรีวิวผู้ใช้งานจริง, มีระบบดูแลความปลอดภัย เช่น Drip Feed, ใช้บัญชีจริงในการไลก์, มียอดไม่ลดภายหลัง, มีทีมงานซัพพอร์ตตอบแชทไว

ทั้งนี้ ในยุคที่ผู้บริโภคใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีตัดสินใจ ยอดไลก์จึงกลายเป็นจุดตัดสินใจแรกที่ส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ขณะที่การเติบโตของ เว็บปั้มไลก์ ในไทยยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ว ธุรกิจออนไลน์จำนวนมากอาจต้องปรับตัวและเรียนรู้ว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่ของตกแต่ง แต่คือเครื่องมือสร้างผลลัพธ์เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ผู้ให้บริการ: https://bee-th.com