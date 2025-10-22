เริ่มแล้ว ถกเจบีซีต่อวันที่สอง จับตาเร่งรัดแก้ไข TOR 2003 ใช้ LiDAR
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จันทบุรี คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (เจบีซี) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ ประชุมต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ซึ่งการพิจารณายังอยู่ในวาระเดิม คือการบริหารจัดการพื้นที่บ้านหนองจานและ หนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว และแจ้งให้กัมพูชาทราบว่าพื้นที่ที่ไทยจะสร้างรั้วแนวตรงเชื่อมหลักเขตแดนที่สองฝ่ายเห็นตรงกันแล้ว รวมทั้งการเร่งรัดการแก้ไข TOR 2003 เพื่อนำเทคโนโลยี LiDAR มาใช้ในการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และการเสนอพื้นที่เร่งด่วนในการกำหนดเขตแดน สำหรับพื้นที่ทั้งสองฝ่ายที่มีความเห็นตรงกัน หากที่ประชุมได้ข้อยุติและเห็นพ้องกันจะนำไปสู่การลงนามร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม ต้องจับตาว่าหลังการประชุมจะมีการแถลงข่าวหรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการแจ้งกำหนดการว่า นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ประธานเจบีซีฝ่ายไทย อาจจะแถลงข่าวผลการประชุมด้วยตัวเอง ในเวลาประมาณ 18.00 น.