วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ม.เกริก ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกถาวรในสหพันธ์มหาวิทยาลัยโลกอิสลาม
มหาวิทยาลัยเกริกได้รับเกียรติครั้งสำคัญในระดับนานาชาติ เมื่อได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกถาวรของสหพันธ์มหาวิทยาลัยโลกอิสลาม (The Federation of the Universities of the Islamic World: FUIW) ซึ่งอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมอิสลาม (ISESCO) ในโอกาสนี้ Dr. Salim M. AlMalik เลขาธิการใหญ่ (Secretary-General) ขององค์การ ISESCO ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อ มอบหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกถาวรของ FUIW แก่มหาวิทยาลัยเกริกอย่างเป็นทางการ
การต้อนรับในครั้งนี้นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก พร้อมด้วย อาจารย์ หวัง ฉางหมิง ประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก และคณะผู้บริหาร ซึ่งได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาในโลกมุสลิม การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ และการดำเนินโครงการร่วมในอนาคต
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงษ์ กล่าวว่า “การได้รับการรับรองจาก FUIW ถือเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยเกริก ในการยกระดับสู่ความเป็นสากล และเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยกับโลกอิสลาม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของเราในระดับนานาชาติ”
ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกริกในการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ในระดับสากลอย่างแท้จริง
ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ม.เกริก กล่าวว่า FUIW เป็นองค์กรสำคัญที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงราบัต ประเทศโมร็อกโก มีพันธกิจในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในโลกมุสลิม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุดมศึกษา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล
อ.ดร.สราวุธ และซัน ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนา และรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ เปิดเผยว่า ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2565 โดยเริ่มสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในโลกมุสลิม ผ่านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวรของ The Asian Islamic Universities Association (AIUA) รวมถึงการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ งานวิจัยร่วม และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และนำไปสู่เกียรติในครั้งนี้ ที่วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับการรับรองให้เป็น “สมาชิกถาวรแห่งแรกของประเทศไทย” ในสหพันธ์มหาวิทยาลัยโลกอิสลาม (FUIW) อันถือเป็นก้าวสำคัญจากระดับชาติ สู่ระดับภูมิภาค และในที่สุดก้าวสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิ
นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกริกเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง โดยมีนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งสะท้อนถึงความเปิดกว้างทางวัฒนธรรมและศาสนา ภายในรั้วมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนในหลายภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน และอาหรับ เพื่อรองรับความหลากหลายของผู้เรียนและเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการในระดับสากล ความหลากหลายนี้ไม่เพียงเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกริกในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพและจิตสำนึกเพื่อสังคมโลก
ในอนาคต มหาวิทยาลัยเกริกจะยังคงมุ่งมั่นขยายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาและการวิจัยที่มีมาตรฐานสากล ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและความท้าทายในศตวรรษที่ 21