เลขาฯ ยูเอ็น แสดงความอาลัยถวายแด่ พระพันปีหลวง ชี้ไทยสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่

เลขาธิการสหประชาชาติ แสดงความอาลัย ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เชี่อ เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของไทย
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม เวลา 09.35 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม.) ที่ห้อง 3 Hall 7A ชั้น 3 ศูนย์ประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือทวิภาคีกับนายอันโตนิอู มานูแอล เดอ โอลิไวรา กุแตเรซ (H.E. Mr. Antonio Manuel de Oliveira Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติ ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โอกาสนี้ เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวแสดงความอาลัย ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของไทย พร้อมชี่นชมบทบาทของไทยในการเป็นเจ้าบ้าน UN-ESCAP ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก
นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีที่ได้พบกับเลขาธิการสหประชาชาติเป็นครั้งแรก ชี่นชมบทบาทของสหประชาชาติที่มีความสำคัญท่ามกลางความท้าทายของโลก
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ในการสนทนา ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงนามถ้อยแถลงผลการพบปะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นการยืนยันว่า ไทยต้องการสันติ ในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการเพื่อปกป้องอธิปไตย และรักษาไว้ซึ่งความมั่นใจถึงสวัสดิภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนคนไทย โดยมีกำหนดเงี่อนไข ได้แก่ การถอนอาวุธหนัก การเก็บกู้ทุ่นระเบิด การปราบปราม scammer ภัยออนไลน์ การจัดการการรุกล้ำ เมื่อสิ่งเหล่านี้มีการพัฒนาแล้วก็จะนำไปสู่หนทางแห่งสันติภาพและการปรับความสัมพันธ์ต่อไป
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เลขาธิการสหประชาชาติ แสดงความสนับสนุนและเห็นพ้องว่า เขตแดนเป็นประเด็นซับซ้อนทุกฝ่ายควรจะใช้วิถีทางสันติและยึดหลักกฏหมายระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับสถานการณ์เมียนมา เลขาธิการสหประชาชาติ ยังแสดงความเข้าใจดีว่าไทยในฐานะเพื่อนบ้านใกล้ชิดจะมีมุมมองและให้ความสำคัญเป็นพิเศษซึ่งสหประชาชาติสนับสนุนให้เกิดการปรองดองและสันติภาพภายในประเทศ
นายสิริพงศ์ กล่าวอีกว่า ภายหลังการหารือ นายกรัฐมนตรียังได้เสนอรายงาน Complementarities Initiative 2.0 ของไทย ที่จะเสนอรับรองในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน–สหประชาชาติครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในภูมิภาคอาเซียน