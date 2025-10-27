ผบ.ทสส.นำ ‘ทัพไทย’ จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ ‘พระพันปีหลวง’ ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมลงนามถวายความอาลัย
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เวลา 08.30 น.ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.)จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) และ นางปวีณา บุญตานนท์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร รองเสนาธิการทหาร หัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย และกำลังพล เข้าร่วม ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ ผบ.ทสส. พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำผู้บังคับบัญชา ภริยา และกำลังพล ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
จากนั้น เวลา 09.00 น. ผบ.ทสส. พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยและภริยา หัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง 12 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็น “แม่แห่งแผ่นดิน” ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตา และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ ทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละ ความเข้มแข็ง และความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง ปวงชนชาวไทยทั้งหลายต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะมุ่งมั่นดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่ทรงฝากไว้แก่แผ่นดินไทยตราบนิรันดร์