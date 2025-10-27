ปธน.สี ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ สมเด็จพระพันปีเสด็จสวรรคต
สำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในนามของรัฐบาลและประชาชนจีน ประธานาธิบดีสีได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมกับส่งกำลังใจไปยังพระบรมวงศานุวงศ์ รัฐบาล และประชาชนชาวไทย
ประธานาธิบดีสีระบุว่า สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนไทย ทรงอุทิศพระองค์เพื่อเพื่อมิตรภาพระหว่างจีนและไทย ทรงเคยเสด็จเยือนประเทศจีนในพระนามของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์มีคุณูปการสำคัญต่อการส่งเสริมสายสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างสองชาติภายใต้คำกล่าวที่ว่า “จีนและไทยคือครอบครัวเดียวกัน”
ประธานาธิบดีสีกล่าวว่า พระองค์จะทรงเป็นที่ระลึกถึงและอยู่ในความทรงจำตลอดไป