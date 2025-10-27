ผบ.ทบ.นำ นขต.ทบ.ถวายความอาลัย’พระพันปีหลวง’ สนับสนุนจัดกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติ

‘ผบ.ทบ.’นำ นขต.ทบ. ร่วมพิธีถวายความอาลัย ‘พระพันปีหลวง’ พร้อมสนับสนุนจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสมพระเกียรติ เน้นย้ำผู้บังคับการกรม สานต่อนโยบาย เตรียมกำลังให้พร้อมรองรับภัยคุกคามอย่างรอบด้าน
เมื่อวันที่ 27 ต.ค.68 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) เป็นประธานประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก(นขต.ทบ.) ครั้งที่ 1/2569 วาระพิเศษ ที่มีการเชิญผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับการกรมทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม โดยมี พล.อ.ชิษณุพงษ์ รอดศิริ
รองผู้บัญชาการทหารบก(รอง ผบ.ทบ.) พล.อ.อมฤต บุญสุยา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(ผช.ผบ.ทบ.)และ พล.อ.ณรงค์ฤทธิ์ คำภีระ ผช.ผบ.ทบ. พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) และนายทหารระดับสูงเข้าร่วม
พล.ต.วินธัย สุวารี เลขานุการกองทัพบก ในฐานะโฆษกกองทัพบกได้ แถลงถึงผลการการประชุมว่า ถือเป็นการประชุมครั้งแรกในปีงบประมาณ 2569 สำหรับวาระก่อนการประชุม ผบ.ทบ. ได้นำคณะผู้บังคับนขต.ทบ. ประกอบพิธีถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วย การรับชมวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ “น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท” และการกล่าวน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อประเทศชาติและปวงพสกนิกรไทยมาโดยตลอด
พล.ต.วินธัย กล่าวว่า จากนั้น กรมฝ่ายเสนาธิการได้ชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานของกองทัพบกเพิ่มเติมในปี 2569 ซึ่งเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องจากปี 2568 และได้ปรับพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประกอบด้วย การกำกับดูแลและพัฒนากำลังพล รวมทั้งการพัฒนากระบวนการสอบสวนต่อข้อร้องเรียนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรมและมีมาตรฐาน, การยกระดับคุณภาพการผลิตข่าวกรองให้สอดรับกับงานด้านยุทธศาสตร์และยุทธวิธี รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์เสริมประสิทธิภาพการทำงาน, การปรับและพัฒนาการจัดหน่วยเพื่อรองรับภารกิจ สามารถรับมือกับภัยคุกคามรอบด้าน ทั้งในส่วนกองกำลังป้องกันชายแดน และจังหวัดชายแดนภาคใต้, การสำรวจและซ่อมบำรุง เตรียมความพร้อมของสิ่งอุปกรณ์เพื่อให้พร้อมต่อทุกภารกิจ รวมทั้งงานด้านกิจการพลเรือน น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเป็นหลักในการทำงาน พร้อมบูรณาการร่วมกับส่วนต่างๆ ดูแลช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเต็มที่
พล.ต.วินธัย กล่าวว่า ผบ.ทบ. ได้กล่าวต่อที่ประชุมตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณผู้บังคับหน่วยทุกนาย ซึ่งถือเป็นบุคคลหลักในการขับเคลื่อนงานของกองทัพบก ที่ได้กำกับดูแลกำลังพลและภารกิจของหน่วยให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีในห้วงที่ผ่านมา ขอให้ทบทวนนโยบายที่ได้รับ และสานต่อภารกิจต่างๆ ด้วยความต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศอย่างรอบด้าน ขอให้หน่วยเฝ้าติดตามประเด็นต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมกำลังให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ตามแนวทางที่กองทัพบกได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของชาติ
พล.ต.วินธัย กล่าวว่า และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 กองทัพบกขอน้อมนำหลักการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยึดมั่นตามรอยพระยุคลบาท พร้อมสืบสานพระราชปณิธาน 5 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน ขณะเดียวกันผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทุกพื้นที่ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ รวมถึงให้จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนในพระราชพิธีต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีในฐานะข้าราชการและปวงพสกนิกรไทยของพระองค์ท่าน