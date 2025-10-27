ทร.ยินดี ไทย-กัมพูชา ใช้กลไกการทูตส่งเสริมสันติภาพ แต่ความขัดแย้งชายแดน คงอยู่ ยังต้องพร้อมรบ

ทร. ยินดี ไทย-กัมพูชา ใช้กลไกการทูต ลด ความตึงเครียดทางทหาร-ส่งเสริมสันติภาพ แต่ความขัดแย้งชายแดน ยังคงอยู่ จำเป็นต้องดำรงความพร้อมรบ ปกป้องอธิปไตย
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ตามที่ได้มีการเปิดเผยถ้อยแถลงผลการหารือระหว่าง นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย และ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 อย่างเป็นทางการนั้น
กองทัพเรือ มีความยินดีต่อการดำเนินการผ่านกลไกทางการทูต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง เจตจำนงร่วมของทั้งสองประเทศ ในการลดความตึงเครียดทางการทหาร และส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงบนพื้นฐานของ การเคารพซึ่งกันและกันต่อเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน และอัตลักษณ์ของชาติ โดยเฉพาะรัฐบาลไทยที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีมาตลอดตั้งแต่ต้น
อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือเห็นว่า สาเหตุแห่งความขัดแย้งระหว่างสองประเทศยังคงดำรงอยู่ ทั้งในประเด็นการปักปันเขตแดนซึ่งยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ในระยะเวลาอันใกล้ การคงอยู่ของทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนที่ยังมีศักยภาพในการสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของทั้งทหารและพลเรือน การรุกล้ำอธิปไตย และการให้ข่าวบิดเบือนเพื่อสร้างทัศนคติในเชิงลบต่อประเทศไทย
ดังนั้น กองทัพเรือจึงจำเป็นต้องดำรงความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อการป้องปรามและป้องกันประเทศ จากการยั่วยุหรือการสร้างสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ กองทัพเรือจะ ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการรักษาอธิปไตยทั้งทางบกและทางทะเลอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสาเหตุแห่งความขัดแย้งทั้งหมดจะได้รับการแก้ไข และ สันติภาพอันยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศจะบังเกิดขึ้นอย่างแท้จริง