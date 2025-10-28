ตัวจริงเรื่องน้ำมัน

ช่วงนี้ผู้ใช้รถน้ำมันต่างสบายใจสบายเงินในกระเป๋า
เพราะ ทั่นโด่ง อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จัดหนักจัดเต็ม สั่งลดราคาน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซลถึง 2 ครั้งในเดือนตุลาคมนี้ ทำเอาคนไทยรัวไลค์หัวใจรัวๆ
สาเหตุจากราคาโลกเป็นใจ บวกกับทั่นโด่ง อดีตซีอีโอ ปตท. คือ กูรูที่เติบโตมาจากธุรกิจน้ำมันโดยตรง จึงรู้ลึกรู้จริงด้านต้นทุนไปจนถึงราคาขายปลีก
ล่าสุด ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กรณีสหรัฐประกาศคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซีย เพื่อกดดันให้ยุติสงครามยูเครน ส่งผลให้บริษัทพลังงานในจีนและอินเดียต่างลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย
เคสนี้อาจทำให้ขายปลีกในประเทศพุ่งได้
เจ้าตัวเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) สั่งปรับลดอัตราการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันดีเซลลง 70 สตางค์/ลิตร และน้ำมันเบนซินลง 50 สตางค์/ลิตร เพื่อตรึงให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทันที
คนไทยอุ่นใจ เพราะมีตัวจริงเรื่องน้ำมันชื่อ รัฐมนตรีโด่ง คร่า