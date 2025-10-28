‘ผบ.กร.’เปิดฝึกองค์บุคคล ยุทธวิธีกองเรือ กองบินและนสร. ย้ำเตรียมความพร้อมทุกด้าน

‘ผบ.กร.’เปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ‘บิ๊กโอ๋’ย้ำถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมทุกด้าน
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.อ.กรวิทย์ ฉายะรถี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ(ผบ.กร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ(นสร.) ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยมีผู้บังคับบัญชาในกองบัญชาการ กองเรือยุทธการ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ร่วมในพิธีฯ
พล.ร.อ.กรวิทย์ กล่าวว่า การฝึกฯ ดังกล่าว เป็นไปตามแผนการฝึกประจำปีของกองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ การฝึกในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกำลังพลแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ตลอดจนการตรวจสอบและการประเมินความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ ด้านองค์บุคคล ด้านองค์วัตถุ และด้านองค์ยุทธวิธี ซึ่งสอดรับกับนโยบายของ พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) ประจำปี 2569 ที่ว่า “ปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ”