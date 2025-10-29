โก โฮลเซลล์ ชูสินค้าราคาพิเศษกว่า 25,000 รายการ เพื่อร้านค้า คนละครึ่งพลัส
โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ดำเนินงานภายใต้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผุดแคมเปญพิเศษขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ยกทัพสินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 25,000 รายการ ช่วยร้านค้าลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ดันธุรกิจรายเล็กเติบโต ถึงสิ้นปี 2568
สำหรับแคมเปญของ โก โฮลเซลล์ มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้าที่ลงทะเบียนกับโครงการคนละครึ่งพลัส ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร กลุ่มโฮเรก้า ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ได้มีแหล่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าราคาพิเศษ ทั้ง วัตถุดิบอาหารสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล สินค้าอุปโภคบริโภค หมุนเวียนกันมาลดราคาทุก 2 สัปดาห์ พร้อมแจกคูปองส่วนลดสูงสุด 400 บาท ในทุก 2 สัปดาห์ และยังปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องอีกด้วย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://centralfoodwholesale.co.th/half-half-coupon)
ไม่เพียงเท่านั้น โก โฮลเซลล์ ยังช่วยโปรโมทให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยชวนลูกค้าผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วม มาร่วม “ฝากร้าน” ใต้ทุกโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการคนละครึ่งบน Facebook GO WHOLESALE เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถค้นพบพิกัดร้านค้าในพื้นที่ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการโปรโมทร้านและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย
ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งพลัส เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่ได้รับความสนใจจากประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากผู้รับสิทธิ์ในภาคประชาชน จะเต็มทั้ง 20 ล้านสิทธิ์ โดยเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไปแล้ว ในส่วนร้านค้ารายย่อยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยังมีถึงกว่า 5.8 แสนราย ซึ่งภาครัฐยังเปิดให้ร้านค้าร้านบริการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ส่วนร้านอาหาร / เครื่องดื่มที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเริ่มผูก Food Delivery Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป