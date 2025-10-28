เปิดงาน Pet Fair Southeast Asia 2025 การเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งเอเชีย
รวมผู้แสดงสินค้ากว่า 450 รายจากกว่า 35 ประเทศ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรม ความยั่งยืนและความร่วมมือข้ามพรมแดนในเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงที่เติบโตอย่างรวดเร็วของภูมิภาค
งาน Pet Fair Southeast Asia 2025 (Pet Fair SEA – งานเพ็ทแฟร์ เซาว์อีสท์ เอเชีย) เปิดประตูต้อนรับผู้เข้าชมจากทั่วโลกอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้นำธุรกิจจากทั่วโลกเข้าร่วมอย่างคับคั่ง งานปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 และได้กลายเป็นเวที B2B ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับธุรกิจสัตว์เลี้ยง ที่มุ่งส่งเสริมโอกาสใหม่ในด้านการผลิตและนวัตกรรม พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นแล้ววันนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. เดชา จาตุธนานันท์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม, ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ประธานสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB), ดร. ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ รองประธานหอการค้าไทย, รวมถึง Mr. Edwin Tan ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Globus Events และ Mr. Justin Pau ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ในฐานะผู้จัดงาน
นวัตกรรมสินค้าที่สร้างมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม
งานในปีนี้ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงสุทธิ 9,500 ตารางเมตร มีผู้แสดงสินค้ารวม 450 บริษัทจาก 33 ประเทศ และ 10 พาวิลเลียนระดับชาติ ได้แก่ พาวิลเลียนจากประเทศแคนาดา จีน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย สเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในงานนำเสนอครบทุกมิติของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง — ตั้งแต่วัตถุดิบโภชนาการ และสุขภาพ ไปจนถึงนวัตกรรมด้านค้าปลีกและไลฟ์สไตล์ โดยราว 60% ของพื้นที่จัดแสดงมุ่งเน้นหมวดอาหารสัตว์เลี้ยง วัตถุดิบ ขนม และการดูแลสุขภาพ, อีก 30% สำหรับผลิตภัณฑ์สุขอนามัย อุปกรณ์ และการกรูมมิ่ง และอีก 10% สำหรับหมวดใหม่ เช่น เทคโนโลยีสัตว์เลี้ยง เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ขนส่งสัตว์เลี้ยง
ปีนี้ยังมีการเปิดตัว Petfood Forum Asia จัดโดย WATT Global Media ซึ่งเป็นเวทีสัมมนาเชิงลึกด้านเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางธุรกิจ งานได้เปิดตัวระบบจับคู่ธุรกิจแบบดิจิทัลใหม่ ช่วยให้ผู้แสดงสินค้าเชื่อมต่อกับผู้ซื้อได้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน PetFair SEA 2025 ได้เปลี่ยนสู่รูปแบบ ดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยไม่มีคู่มือแสดงงานแบบสิ่งพิมพ์ ข้อมูลทั้งหมดถูกรวมไว้ในแอปพลิเคชันทางการของงาน
เสียงจากผู้นำอุตสาหกรรมสะท้อนความเชื่อมั่นและทิศทางแห่งอนาคต
ดร. เดชา จาตุธนานันท์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในการปาฐกถาเปิดงานว่า “อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่ามูลค่าตลาดในปี 2568 จะสูงถึง 92,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 13% จากปีก่อน และจะทะลุ 100,000 ล้านบาทในปี 2569 การเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงต่อภาคการผลิตและการส่งออกของประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งมั่นที่จะผลักดันนวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิต และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของอาเซียน”
ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “อุตสาหกรรมไมซ์คือกลไกแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ งาน Pet Fair SEA คือตัวอย่างที่ชัดเจนของงานแสดงสินค้าที่สร้างโอกาสทางธุรกิจ เชื่อมต่อพันธมิตรระดับโลก และสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็น ‘Global-Asia’s Trusted Gateway’”
ดร. ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า “มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยในปี 2568 อยู่ที่กว่า 92,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปีก่อน งาน Pet Fair SEA เป็นเวทีสำคัญที่
เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และนวัตกรรมระดับโลก เป็นแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีศักยภาพสูงของประเทศไทย”
จัสติน เปา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท VNU Asia Pacific กล่าวเสริมว่า “Pet Fair SEA เติบโตเกินกว่างานแสดงสินค้า มันคือหัวใจของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งเอเชีย ปีนี้เรารวมบริษัทกว่า 450 แห่งจาก 33 ประเทศไว้ที่กรุงเทพฯ สร้างเวทีที่นวัตกรรมและความร่วมมือมาบรรจบกัน กำหนดทิศทางอนาคตของเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงในภูมิภาค”
เอ็ดวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Globus Events Limited กล่าวว่า “ในฐานะส่วนหนึ่งของเครือข่าย Pet Fair Asia งาน Pet Fair Southeast Asia มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงบริษัทระดับโลกเข้ากับตลาดสัตว์เลี้ยงที่เติบโตเร็วในเอเชีย ภารกิจของเราคือการเป็นสะพานระยะยาวเพื่อส่งเสริมการพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่าภูมิภาคนี้จะยกระดับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงโลกให้สูงขึ้นไปอีกขั้น”
ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ สมาคมการค้า และผู้แสดงสินค้าระดับนานาชาติ Pet Fair Southeast
Asia ยังคงเสริมบทบาทของกรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของเอเชีย โดยเชื่อมโยงทุกห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่วัตถุดิบและโภชนาการไปจนถึงค้าปลีกและไลฟ์สไตล์ สะท้อนถึงพลวัตและศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงในภูมิภาคที่ไม่หยุดยั้ง
งาน Pet Fair Southeast Asia 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29–31 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ www.petfair-sea.com