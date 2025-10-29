Amazon จ่อเลิกจ้างพนักงาน 14,000 คน ลดต้นทุน ทุ่มงบพัฒนา AI

Amazon จ่อเลิกจ้างพนักงาน 14,000 ตำแหน่ง ปรับโครงสร้างไปเน้น AI
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม China Xinhua News รายงานว่า แอมะซอน (Amazon) บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซของสหรัฐ เผยแผนปรับลดจำนวนพนักงานฝ่ายองค์กรลงราว 14,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปรับปรุงการดำเนินงาน ตัดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนในระบบงาน และเร่งการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
การดำเนินการครั้งนี้นับเป็นการเลิกจ้างพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของแอมะซอน หลังจากบริษัทเคยเลิกจากพนักงานราว 22,000 ตำแหน่งเมื่อปี 2022
เบธ กาเล็ตติ รองประธานอาวุโสฝ่ายประสบการณ์บุคลากรและเทคโนโลยีของแอมะซอน เขียนในบันทึกถึงพนักงานว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายทำให้บริษัทแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยการจัดสรรทรัพยากรใหม่ให้กับ “การเดิมพันครั้งยิ่งใหญ่สุด” ของแอมะซอน
กาเล็ตติระบุว่า เอไอยุคนี้เป็นเทคโนโลยีที่สร้างการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา นับตั้งแต่ยุคอินเตอร์เน็ต โดยเอไอเอื้อให้บริษัทต่างๆ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เร็วกว่าที่เคย ทั้งในกลุ่มตลาดเดิมและตลาดใหม่ทั้งหมด
ในบันทึกข้อความเมื่อเดือนมิถุนายน แอนดี แจสซี ซีอีโอแอมะซอน กล่าวว่า บริษัทจะต้องการพนักงานน้อยลงเนื่องจากหันไปใช้เครื่องมือเอไอมากขึ้น พร้อมชี้ว่าวิธีการทำงานของเราอาจเปลี่ยนแปลงไปขณะที่นำปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) และเอไอเอเจนต์ออกมาใช้มากกว่าเดิม