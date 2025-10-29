นิวส์มอนิเตอร์

Amazon จ่อเลิกจ้างพนักงาน 14,000 คน ลดต้นทุน ทุ่มงบพัฒนา AI

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม China Xinhua News รายงานว่า แอมะซอน (Amazon) บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซของสหรัฐ เผยแผนปรับลดจำนวนพนักงานฝ่ายองค์กรลงราว 14,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปรับปรุงการดำเนินงาน ตัดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนในระบบงาน และเร่งการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

การดำเนินการครั้งนี้นับเป็นการเลิกจ้างพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของแอมะซอน หลังจากบริษัทเคยเลิกจากพนักงานราว 22,000 ตำแหน่งเมื่อปี 2022

เบธ กาเล็ตติ รองประธานอาวุโสฝ่ายประสบการณ์บุคลากรและเทคโนโลยีของแอมะซอน เขียนในบันทึกถึงพนักงานว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายทำให้บริษัทแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยการจัดสรรทรัพยากรใหม่ให้กับ “การเดิมพันครั้งยิ่งใหญ่สุด” ของแอมะซอน

กาเล็ตติระบุว่า เอไอยุคนี้เป็นเทคโนโลยีที่สร้างการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา นับตั้งแต่ยุคอินเตอร์เน็ต โดยเอไอเอื้อให้บริษัทต่างๆ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เร็วกว่าที่เคย ทั้งในกลุ่มตลาดเดิมและตลาดใหม่ทั้งหมด

ในบันทึกข้อความเมื่อเดือนมิถุนายน แอนดี แจสซี ซีอีโอแอมะซอน กล่าวว่า บริษัทจะต้องการพนักงานน้อยลงเนื่องจากหันไปใช้เครื่องมือเอไอมากขึ้น พร้อมชี้ว่าวิธีการทำงานของเราอาจเปลี่ยนแปลงไปขณะที่นำปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) และเอไอเอเจนต์ออกมาใช้มากกว่าเดิม

