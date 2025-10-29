UHG รุกทำมาตรฐานอาคาร FITWEL 4 สนง.หลักในเครือ รัชโยธิน-รามคำแหง-สุขุมวิท-อารีย์
UHG ผู้พัฒนาอาคารสำนักงานและโรงแรมชั้นนำในกรุงเทพฯ เจ้าของอาคารสำนักงานแบรนด์ Hills และโรงแรมแบรนด์ The Quarter รุกปรับอาคารมิกซ์ยูสสำนักงาน-โรงแรมในเครือได้แก่ รัชโยธิน ฮิลส์, รามคำแหง ฮิลส์, สุขุมวิท ฮิลส์, และอารีย์ ฮิลส์ ให้ได้ตามมาตรฐาน FITWEL ซึ่งเป็นมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดีจากสหรัฐอเมริกา โดยล่าสุดอาคารรัชโยธิน ฮิลส์ได้รับการรับรองมาตรฐาน FITWEL ระดับ 2 ดาวเรียบร้อยแล้ว
นายวุฒิพล ถาวรธวัช กรรมการผู้จัดการกลุ่ม UHG เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีแก่ผู้ใช้อาคาร ทางบริษัทฯได้เร่งปรับปรุงอาคารสำนักงาน 4 แห่งให้ตรงตามมาตรฐานอาคาร FITWEL ซึ่งริเริ่มโดยกรมควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (CDC) โดยเชื่อว่าการทำงานในอาคารที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของพนักงาน แต่ยังมีผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์อันเกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลความเจ็บป่วยในองค์กรอีกด้วย
อาคารสำนักงานทั้ง 4 แห่งนี้ล้วนตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายหลัก ประกอบด้วย รัชโยธิน ฮิลส์ ใกล้สถานีพหลโยธิน 24 เชื่อมต่อกับห้างเซ็นทรัลพหลโยธินแห่งใหม่, รามคำแหง ฮิลส์ ใกล้สถานีรามคำแหง 12 ใกล้เดอะมอลล์รามคำแหงและหัวหมากเซ็นเตอร์, สุขุมวิท ฮิลส์ ใกล้สถานีบางจากและอ่อนนุช, และอารีย์ ฮิลส์ ใกล้สถานีอารีย์
ในส่วนของสเปคพื้นที่สำนักงานเป็นแบบเพดานสูง 3 เมตร ไม่มีเสาในพื้นที่ (column-free) ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เครื่องปรับอากาศยังใช้แผ่นกรองอากาศชนิดละเอียดพิเศษ MERV-14 สามารถกรองเชื้อไวรัส แบคทีเรียและฝุ่น PM 2.5 ได้กว่า 90% ส่วนตัวกระจกเป็นแบบ Low-E (Low Emission) ที่เคลือบด้วยออกไซด์ของโลหะโดยระบบ Pyrolytic ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด ในขณะที่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้ามาได้
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เลือกใช้ภายในอาคารเป็นแบบประหยัดพลังงานทั้งหมด อาทิ ก็อกน้ำและสุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำแบบเซ็นเซอร์ ลดการสัมผัสเพื่อสุขอนามัยที่ดี, Turnstile แบบ Face Recognition, หลอดไฟ LED และ Solar Cell, ที่จอดสำหรับชาร์จรถไฟฟ้า ฯลฯ
สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร ประกอบด้วยร้านค้าปลีก, ห้องประชุมสัมมนา, โรงแรม The Quarter, สระว่ายน้ำรู้ฟท้อปและฟิตเนสคลับขนาดใหญ่ “Urban Fit” โดยพื้นที่สำนักงานมีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 70 ตร.ม. ไปจนถึง 1,100 ตร.ม. สำหรับพื้นที่ทั้งชั้น ขณะนี้พร้อม Move in ได้ทันที