กอ.รมน.ร่วมประชุมอนุฯปรับปรุง One Map มอบอำนาจคทช.ชี้ปรับแนวหากคลาดเคลื่อน

กอ.รมน.ร่วมประชุมอนุฯปรับปรุง One Map เคาะ 2 แนวทาง มอบอำนาจคทช.ชี้ปรับแนวหากคลาดเคลื่อน – แก้เส้นแนวเขตที่ดินให้สอดคล้อง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ศาลาว่าการกลาโหม พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.สมท.กอ.รมน.)เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทน กอ.รมน./รอง ประธาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 2/2568
โดยการประชุมครั้งนี้มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของประเทศไทย รวมทั้ง พิจารณาผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐในช่วงที่ผ่านมา และ พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเร่งรัดให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้
การดำเนินโครงการ One Map มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เนื่องจากเป็นการบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เช่น กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมธนารักษ์ กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ และหน่วยงานความมั่นคง เพื่อจัดทำแผนที่มาตราส่วนเดียวกัน (1 : 4000) อันจะช่วยให้การกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐมีความชัดเจน ถูกต้อง และลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมทั้งในรูปแบบ On-site และ Video Conference เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ และผลักดันการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
สำหรับการประชุมในวันนี้ มี ข้อสรุปสำคัญ เกี่ยวกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) โดยได้พิจารณาพื้นที่กลุ่มที่ 5 จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก พังงา ชุมพร ระนอง และประจวบคีรีขันธ์
และพื้นที่กลุ่มที่ 7 จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร และลำปาง
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. เห็นชอบแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน และแผนการดำเนินการปรับแก้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเชิงพื้นที่ (Fine Tune)
2. เห็นชอบให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา มอบอำนาจให้ คทช.เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการปรับแก้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคเพื่อให้หน่วยงานเจ้าของที่ดินของรัฐนำไปปรับปรุงแผนที่ท้ายกฎหมายของหน่วยงานต่อไป โดยให้ คทช. รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ
ทั้งนี้ การที่ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการสนับสนุนภารกิจของรัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล
กอ.รมน. ยังคงมุ่งมั่นบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนพันธกิจในการสร้างความมั่นคงของรัฐ และยืนหยัดเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความสงบสุขและความมั่นคงของประชาชน