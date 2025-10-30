เปิดเบื้องหลัง คืนตำแหน่งให้หัวหน้าแก่งกระจาน กรมอุทยานฯย้ายอีก หัวหน้า-ผอ.ส่วน 28 ตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 8 หัวหน้าอุทยานฯและผู้อำนวยการส่วน มีรายชื่อต่อไปนี้
1.นายมานะ เพิ่มพูน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(สบอ.)ที่ 3 บ้านโป่ง ไปปฏบัติหน้าที่สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า
2.นายชุมพล แก้วเกตุ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.3 บ้านโป่ส เป็น ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และปฏิบัติราชการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า และทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่3(ประทับช้าง)จ.ราชบุรี อีกหน้าที่หนึ่ง
3.นายอรรถพงษ์ เภาอ่อน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนประสานโครงการปพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.ที่ 3 เป็น หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
4.นายมงคล ไชยภักดี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมการเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ไปปฏิบัติหน้าที่สบอ.3 สาขาเพชรบุรี และทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์
5.นายบำรุงรัตน์ พลอยดำ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.ที่ 4 สุราษฎร์ธานี ไปปฏบิติราชการสบอ.3 สาขาเพชรบุรี ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
6.นายฉลอง ทองสงฆ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สบอ.12 นครสวรรค์ ไปปฏิบัติราชการสบอ.ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ทำหน้าที่หัวหน้าวนอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และทำหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีกหน้าที่หนึ่ง
7.นายนาวิน จุลกะรัตน์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.3 ไปปฏิบัตราชการสบอ.3สาขาเพชรบุรี ทำหน้าที่หัวหน้าวนอุทยานชะอำ จ.เพชรบุรี
8.นายอนุชาติ อาจหาญ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการส่วนอนุรักศ์และป้องกันทรัพยากร สบอ.ที่5 นครศรีธรรมราช ไปปฏิบัติราชการสบอ. 5
9.นายปทุม พงกรเฟื่องฟู เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สบอ.ที่ 6 สงขลา ไปปฏิบัติราชการสบอ.5 ทำหน้าที่ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ศึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว จ.ภูเก็ต และทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว อีกหน้าที่หนึ่ง
10.นส.สาวิตรี เอกะคุณ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.5 ทำหน้าที่ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง และทำหน้าที่ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ นครศรีธรรมราชอีกหน้าที่หนึ่ง
11.นายแสงสุรี ซองทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนอนุรักษ์ และป้องกันทรัพยากร สบอ.5 ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ากระบี่
12.นายประสิทธิ์ สถิรวณิชย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.6สงขลา ไปทำหน้าที่ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จ.สงขลา และสตูล
13.นายณรงค์ศักดิ์ พงศ์ดี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สบอ.ที่ 6 สงขลา ไปปฏิบัติราชการ สบอ.6 สาชาปัตตานี ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ จ.นราธิวาส และทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าพรุ จ.นราธิวาส อีกหน้าที่หนึ่ง และปฏิบัติราชการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุืพืช ทำหน้าที่หัวหน้าสวนพฤกษ์ศาสตร์สุไหงปาดี 60 พรรษามหสราชินี จ.นราธิวาส อีกหน้าที่หนึ่ง
14.นายพัฒนาการ รองชัย เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.ที่ 8 ขอนแก่น ไปทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จ.เลย
15.นายโกสิน ชาญสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.10 อุดรธานี ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์น้ำเปือ
16.นายธันวา ม่วงทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.ที่ 13 แพร่ ไป ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม จ.น่าน และทำหน้าที่ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม อีกหน้าที่หนึ่ง
17นายภานุวัฒน์ เขียวสลับ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.ที่13 จ.แพร่
18.นายทรงพล โพนทา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.15 เชียงราย ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
19.นายกิตติพงษ์ พรมจักร์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สบอ.15 เชียงราย ไปทำหน้าที่ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำและพัฒนาชุมชน ในพื้นที่อนุรักษ์แม่ห้อม และทำหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านมะขามป้อม อีกหน้าที่หนึ่ง
20.นส.เพ็ญพิชชา ชูสง่า นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.16 เชียงใหม่ ไปปฏิบัติหน้าที่ สบอ.ที่ 16
21.นส.ณัฏฉรียา วงค์ชัย นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฏหมาย สบอ.16 เชียงใหม่ ทำหน้าที่หัวหน้างานกลุ่มงานกฏหมาย
22.นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.ที่ 7 นครราชสีมา ไปปฏิบัติหน้าที่ สบอ.16 ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แม่กลาง
23.นายณรงค์ฤทธิ์ คำลือ เจ้าพนักงานป่าป่าไม้อาวุโส ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สบอ.ที่ 15 เชียงราย ไปปฏิบัติราชกสนสบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
24.นายนิกร แก้วโมรา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรสบอ.ที่ 16 เชียงราย ไปปฏิบัติราชการสบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า จ.แม่ฮ่องสอน
25.นายหฤษฎ์ จันทง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.ที่ 2 ศรีราชา ไปปฏิบัติหน้าที่สบอ.ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน และทำหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอนอีกหน้าที่หนึ่ง
นอกจากนี้ นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้ลงนามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ดังต่อไปนี้
1.นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนภูมิสารสนเทศน์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ไปเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
2.นายประชัย ศรีจามร เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.15 เชียงราย ไปเป็น ผู้อำนวยการสำนักเฉพาะด้าน สบอ.ที่ 10 อุดรธานี
3.นายปราปต์ เหมะสุทธินันท์ นักวิชาการป่าไม้ ชำนาญการพิเศษ ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและะกิจการพิเศษ ไปเป็นผู้อำนวยการสำนักเฉพาะวิชาการป่าไม้ สบอ.11 พิษณุโลก
ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์มติชนออนไลน์ว่า สาเหตุอะไร ถึงได้ย้าย นายมงคล ไชยภักดี อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ไปอยู่ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ให้กลับไปเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเหมือนเดิม มีใครมากดดันอะไรไรหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ มีการประท้วงในเรื่องนี้ โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นแกนนำ
นายอรรถพล กล่าวว่า ไม่มีใครมากดดันอะไร ทั้งนี้ เดิมทีมีการร้องเรียนเรื่องการทำหน้าที่ของนายมงคล ตนจึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และย้ายนายมงคลออกจากพื้นที่ไปก่อน เมื่อผลการสอบออกมา ทางผู้ตรวจราชการกรมอุทยานรายงานว่า ไม่เป็นไปตามที่มีการร้องเรียน จึงย้ายนายมลคลกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิม ทั้งนี้ นายอรรถพงษ์ เภาอ่อน คนที่ทำหน้าที่หัวหน้าแก่งกระจานเดิมนั้น ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะ ย้ายไปทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำภาชี จ.ราชบุรี ก็เป็นบ้านเกิดตัวเองอยู่แล้ว