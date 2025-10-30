สสส. สานพลังเครือข่าย พัฒนา Organizing Healthy Events สุขภาพดีมีได้ทุกงาน
สสส. สานพลังเครือข่ายคนไทยไร้พุง-ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ-สสปน.-สมาคมวิชาชีพ พัฒนา “Organizing Healthy Events” คู่มือ-หลักสูตร-เครื่องมือสำหรับผู้จัดประชุมและอีเวนต์ หนุนภาคธุรกิจ โรงแรม ศูนย์ประชุม จัดงานดีต่อสุขภาพทั้งผู้จัดและผู้ร่วมงาน ยกระดับวงการไมซ์ไทยสู่สังคมสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลังจากที่คนไทยนั่งนานเฉลี่ยกว่า 15 ชม.ต่อวัน เสี่ยงโรค NCDs พุ่ง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.), สมาคมวิชาชีพ จัดงาน Organizing Healthy Events “สุขภาพดีมีได้ทุกงาน”
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า จากการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายปี 2565 โดยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย พบว่าไทยมีประชากรวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี ประมาณ 40.30 ล้านคน ต้องใช้ชีวิตในที่ทำงาน 1 ใน 3 ของชีวิตประจำวัน ทิศทางการมีกิจกรรมทางกายของประชากรวัยทำงานลดลง จากปี 2562 74.6% เหลือ 54.7% ในปี 2563 และขยับเพิ่มขึ้นเป็น 65.8% ในปี 2565 ด้านพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรไทยเพิ่มขึ้นสูงถึง 15ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน โดยเฉพาะวัยทำงาน นำมาสู่ภาวะเสี่ยงการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
“ที่ผ่านมา สสส. และภาคีเครือข่ายได้ร่วมรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยมาตรการต่างๆ ปัจจุบัน ข้อมูลระดับกิจกรรมทางกายของประชากรวัยทำงาน ปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 77.7% สูงขึ้นจากปี 2565 11.9% กิจกรรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดการส่งเสริมการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพภายในองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 160 องค์กรทั่วประเทศสู่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดงานรูปแบบต่างๆ ให้สามารถจัดงานในรูปแบบที่ดีต่อสุขภาพ ตอบโจทย์การสร้างเสริมสุขภาพทั้งในด้านผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน”
ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง กล่าวว่า การส่งเสริมการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งในด้านของผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน เพื่อช่วยเสริมระดับการมีกิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน เป็นการทำงานที่ท้าทาย สิ่งสำคัญที่สุดคือการสานพลังภาคีเครือข่ายร่วมผลักดันให้เกิดการจัดงานในรูปแบบที่ดีต่อสุขภาพ ทั้ง สสส. สสปน. สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ร่วมกันสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดงาน สามารถขยายผลจากการจัดงานอย่างยั่งยืน สู่การจัดงานที่คำนึงถึงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันก็จะต้องให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานให้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพควบคู่กันไป
รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ รองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง และหัวหน้าโครงการส่งเสริมการประชุมที่ดีต่อสุขภาพ กล่าวว่า เครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ เปิดรับโอกาสให้ผู้ประกอบการงานไมซ์ นักจัดประชุมและนิทรรศการ นักจัดอีเวนต์มืออาชีพ โรงแรม ศูนย์การประชุม ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านอาหาร ผู้ให้บริการอาหารว่าง/อาหารจัดเลี้ยง เข้าร่วมเป็นต้นแบบในการนำแนวปฏิบัติการจัดงานที่ดีต่อสุขภาพ Organizing Healthy Events ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการตามความเหมาะสม โดยจะมีการเปิดอบรมเสริมความรู้ และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการ เช่น การจัดงานแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายและผ่อนคลายจิตใจ ความรู้และเทคนิคการปรุงอาหารให้ดีต่อสุขภาพ แต่ยังคงความอร่อย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา สื่อและบริการสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจการจัดงานอย่างยั่งยืนและดีต่อสุขภาพ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอีเมล [email protected] หรือโทรศัพท์ หมายเลข 081-933-4005 เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ “มาร่วมกันขับเคลื่อน การจัดงานที่ดีต่อสุขภาพ ต่อยอดการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดี Healthy Organization เพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพดี ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ (NCDs)