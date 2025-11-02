zafezone.co แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อขายออนไลน์ ยกระดับความปลอดภัยโซเชียลคอมเมิร์ซไทย ปิดช่องโกง
ปัญหาการฉ้อโกงจากการซื้อขายออนไลน์ยังเป็นวิกฤตประจำวันของคนไทย สถิติจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2568 มีการแจ้งความคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้ว 52,962 เรื่อง คิดเป็นความเสียหายรวมกว่า 25,066 ล้านบาท ขณะที่ยอดสะสมตั้งแต่เริ่มระบบรับแจ้งออนไลน์ (1 มีนาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567) ทะลุ 773,118 เรื่อง มูลค่าความเสียหายกว่า 79,569 ล้านบาท โดย “หลอกซื้อขายสินค้า/บริการ” ครองอันดับหนึ่งต่อเนื่อง ทั้งจำนวนคดีและผู้เสียหายที่กระจายตัวในแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ
แม้ภาครัฐเร่งปราบปรามอย่างจริงจังจน “ความเสียหายเฉลี่ยรายวัน” ในไตรมาสแรกปี 2568 ลดลงราว 45% เมื่อเทียบปีก่อน แต่สัดส่วนคดี “ลวงซื้อขาย” ยังมากที่สุดใน 5 อันดับกลโกงออนไลน์แรกของปี แปลว่า คนขาย–คนซื้อยังเสี่ยงตั้งแต่เริ่มคุยจนปิดดีล โดยเฉพาะกรณีโอนเงินแล้วไม่ได้ของ/ติดต่อไม่ได้ ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยบนเพจและแชตส่วนตัวของโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆ
ท่ามกลางภูมิทัศน์ความเสี่ยงนี้ zafezone.co เปิดตัวในฐานะ “โครงสร้างพื้นฐานความไว้วางใจ” (Trust Infrastructure) สำหรับการซื้อขายระหว่างบุคคล (P2P) และคอมมูนิตี้โซเชียลของไทย โดยมี นายอมร ม่วงไหมทอง กรรมการบริหารบริษัท บิดดี้ จำกัด เป็นผู้ก่อตั้ง วางเป้าหมายแก้ปัญหา ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ของดีลออนไลน์
zafezone แก้ “Pain Point” ของตลาดอย่างไร
- เอสโครว์ถือเงินกลาง: ผู้ซื้อชำระเข้าเอสโครว์ก่อน ผู้ขายจัดส่งตามเงื่อนไข ระบบปล่อยจ่ายเมื่อผู้ซื้อยืนยันรับของ ช่วยตัดวงจร “โอนก่อน-หายเงียบ”
- E-KYC & โปรไฟล์น่าเชื่อถือ: ยืนยันตัวตนผู้ซื้อ–ผู้ขาย ลดบัญชีผี เพิ่มความรับผิดชอบต่อธุรกรรม
- ไทม์ไลน์ดีลโปร่งใส: แชต หลักฐาน รูป/วิดีโอ ใบแทร็กกิ้ง และสลิป อยู่จุดเดียว ตรวจสอบย้อนหลังง่าย ลดดราม่าในคอมมูนิตี้
- ข้อพิพาทบนฐานข้อมูลจริง: มีกลไกไกล่เกลี่ยยุติธรรม ลดภาระแอดมิน–ครีเอเตอร์ที่ต้อง “ตัดสินใจลอย ๆ” จากแชตกระจัดกระจาย
- ออกแบบเพื่อวัฒนธรรมโซเชียลไทย: รองรับเกมไอเท็ม ของสะสม งานแฮนด์เมด ของมือสอง ไปจนถึงตลาดเฉพาะกลุ่มที่เติบโตเร็ว
- ไม่ต้องรอคนกลาง เสี่ยงโดนโกงจากคนกลางรับเงิน ติดต่อยาก ใช้เวลานาน ใช้ zafezone ซื้อขายได้ตลอด 24 ชม.
อมร ม่วงไหมทอง ผู้ก่อตั้ง zafezone.co กล่าวว่า ภารกิจของ zafezone คือให้คนไทย ซื้อขายอย่างปลอดภัยตั้งแต่เริ่มคุยจนปิดดีล คนซื้อสบายใจ คนขายได้เงินชัวร์ คอมมูนิตี้เติบโตได้โดยไม่ต้องแลกกับความเสี่ยง”
ยกระดับมาตรฐานอีคอมเมิร์ซไทย คู่ไปกับมาตรการรัฐ
ด้วยเอสโครว์ + E-KYC + หลักฐานครบถ้วน zafezone ทำงานเสริม “ด่านหน้าความปลอดภัย” ให้ผู้ใช้ทั่วไป ในขณะที่ภาครัฐเร่งกวาดล้างบัญชีม้าและบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือ ลดโอกาสเกิดคดีหลอกซื้อขาย (ที่เป็นชนิดคดีสูงสุดในปี 2568) และยกระดับความเชื่อมั่นการค้าบนโซเชียลให้ใกล้มาตรฐานแพลตฟอร์มมืออาชีพมากขึ้น
โอกาสของครีเอเตอร์และแอดมินคอมมูนิตี้: “Zafe Partner”
นอกจากความปลอดภัย zafezone ยังเปิดทางให้ครีเอเตอร์ สตรีมเมอร์ แอดมินกรุ๊ป และผู้นำคอมมูนิตี้ สร้างความปลอดภัย สังคมที่ดี ไร้การฉ้อโกง และรายได้ระยะยาวผ่านโปรแกรม Zafe Partner ด้วยเครื่องมือบริหารจัดการคอมมูนิตี้ที่ครบครัน แดชบอร์ดสถิติการใช้งานต่างๆที่ทำให้ปรับปรุง แก้ไข หรือวางกลยุทธ์ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ครีเอเตอร์และแอดมินคอมมูนิตี้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์ www.zafezone.co ได้เลย