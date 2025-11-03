รับสายด่วน

เก็บตกงานสัมมนา “Agri-Next พลิกโฉมเกษตรกรไทย สู่ผู้นำเกษตรมูลค่าสูง” โดยเครือมติชน
ช่วงเสวนาหัวข้อ “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง จากต้นแบบสู่โมเดลระดับชาติ” ได้รับเกียรติจาก อธิบดีเอก หรือ พีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มาร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับเหล่ากระจิบข่าวและผู้เข้าร่วมงานอย่างอัดแน่น
แต่ช่วงระหว่างที่อธิบดีกำลังพูดบนเวทีอย่างเมามัน จู่ๆ ก็มีสายปริศนาเข้ามา จนอธิบดีเอกต้องขอเบรก รับสายทันที
“เดี๋ยวขออนุญาตรับสายสักครู่นะครับ”
ทำเอาเหล่ากระจิบข่าวสงสัย ใครกันนะทำให้อธิบดีเอกต้องขอเบรกรับสายบนเวที
ต้องเป็นบุคคลสำคัญแน่ๆ อิอิ