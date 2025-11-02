นายกฯ ประธานพิธีฌาปนกิจ ‘สุมณฑา บุญคุ้ม’ บรรณาธิการโต๊ะข่าวการเมือง เครือมติชน
เมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน ที่วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ สุขาภิบาล 5 เขตสายไหม กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ น.ส.สุมณฑา บุญคุ้ม บรรณาธิการโต๊ะข่าวการเมือง เครือมติชน และผู้สื่อข่าวอาวุโสของข่าวสด ประจำทำเนียบรัฐบาล ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 อายุ 58 ปี
โดยนายกฯ ได้แสดงความอาลัยและให้กำลังใจกับญาติผู้วายชนม์ โดยมีผู้บริหารในเครือมติชน-ข่าวสด อาทิ นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองประธานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบรรณาธิการกองบ.ก.ข่าวสด นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธานบริษัท และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการกองบ.ก.มติชน นายวุฒิเทพ เตชะภัทร บรรณาธิการบริหารกองบ.ก.ข่าวสด เข้าร่วม
ทั้งนี้ มีบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองมาร่วมแสดงความอาลัย อาทิ นายธงทอง จันทรางศุ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงญาติพี่น้อง และเพื่อนพี่น้องในวงการสื่อมวลชน เดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่น