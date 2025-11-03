คลองแม่ข่าคุณภาพน้ำดีขึ้น ทน.เชียงใหม่ ผันน้ำเข้ารับเทศกาลลอยกระทง
นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) ลงตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองแม่ข่าบริเวณสะพานระแกง พบว่า น้ำมีสีเขียวอ่อน ไม่มีกลิ่น มีตะกอนเล็กน้อย เมื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม พบว่ามีปริมาณออกซิเจนละลาย 1.64 มก./ลิตร ความเป็นกรด-ด่าง 7.66 และค่าการนำไฟฟ้า 322 ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร ซึ่งคุณภาพน้ำดีขึ้นกว่าการตรวจสอบครั้งก่อน แต่ยังอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
คพ.ได้ประสานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเทศบาลฯ ได้มีการผันน้ำจากคลองชลประทานผ่านคูเมืองเข้าสู่คลองแม่ข่า และผันน้ำจากแม่น้ำปิง บริเวณชุมชนอุ่นอารีเข้าสู่คลองแม่ข่า เพื่อเข้าไปเติมน้ำคลองแม่ข่า ให้เหมาะสมสำหรับใช้ในเทศกาลลอยกระทง อย่างไรก็ตาม ได้มีการสอบถามชาวบ้านในละแวกชุมชนคลองแม่ข่า พบว่าชาวบ้านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพน้ำเนื่องจากคุณภาพน้ำดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา และเตรียมตัวต้อนรับเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ 2568 ต่อไป นายสุรินทร์ กล่าว