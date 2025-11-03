อนุทิน ต้อนรับ ‘ลี เซียนลุง’ อดีตนายกฯสิงคโปร์ ในโอกาสเยือนไทย ถวายสักการะพระบรมศพ

อนุทิน ต้อนรับ ‘ลี เซียนลุง’ อดีตนายกฯสิงคโปร์ หลังเยือนไทยเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า เตรียมให้การต้อนรับนายลี เซียนลุง อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ที่จะเดินทางเข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาล
ส่วนจะหารือถึงประเด็นใดนั้น นายกฯกล่าวว่า ท่านมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจะมีช่วงเวลาว่าง และจะเดินทางมาพบกับตน
เมื่อถามว่า จะขอคำแนะนำในการบริหารประเทศกับอดีตนายกฯสิงคโปร์หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เป็นการพบกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งตนเตรียมให้การต้อนรับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นเวลา 16.20 น. นายลี เซียนลุง อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้เดินทางมาถึงตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกฯให้การต้อนรับ